a todo pulso

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HABLAR de la eliminación de la Selección Mexicana ya es poco oportuno, se ha dicho todo, opiniones muy a favor y otras en contra; siempre se comparará con lo hecho en anteriores mundiales, se resaltará que siempre nos pasa lo mismo. Es obvio que en este campeonato 2026 se superó lo realiza en lo más próximo pasado, pero lo más destacado y con lo que nos debemos quedar, es que hay una muy buena camada de jugadores jóvenes que si se hacen las cosas bien con ellos y el seguimiento de crecimiento en sus carreras es correcto, puede ser que para el siguiente ciclo mundialista tengamos una baraja mejor en calidad y experiencia.

IR A EUROPA se ha convertido en una constante que cada prospecto que empieza a destacar se le quiera mandar sí o sí al viejo continente, esto siempre será bueno, siempre y cuando jueguen, porque irse a calentar banca puede resultar contraproducente. Cuando Hugo Sánchez, que sin lugar a dudas ha sido el mejor jugador que a dado México, estaba en su mejor momento, vino a la selección y por una cosa u otra no rindió lo que de él se esperaba, ahora acabamos de ver que en el juego ante Inglaterra uno de los jugadores con buena carrera en Europa comete el error garrafal en donde viene el penalti para el tercer gol de los ingleses, Santiago Giménez también era un jugador del que se aseguraba que rendiría más ¿y? No siempre es garantía que el estar en Europa será contundentemente bueno, también es verdad que su crecimiento si será mejor, pero ese crecimiento debe de ser acompañado de una ardua disciplina y comportamientos individuales de acuerdo a su profesión de deportistas de alto rendimiento, que en muchas ocasiones a los mexicanos nos falla.

EN RESUMEN, la selección tuvo un buen desempeño, superó lo que muchos esperábamos, hasta el cuarto juego todo era felicidad y carretadas de elogios, pocos observamos que las cosas cambiarían al enfrentar a un rival de mayor nivel y más allá de lo que podamos concluir y juzgar el papel de México fue bueno.

EL QUINTO partido, todo parecía estar a nuestro favor, y así fue, un pletórico estadio a reventar de fanáticos que en todo momento alentó a los jugadores, una localía en la que no hubo desgaste de viajes o traslados incómodos, que la altura, que el esmog, que el clima, en fin, una gran cantidad de factores benéficos que al final no influyeron, se jugó una parte del primer tiempo muy buena, borrando al rival, pero se olvidaron de considerar la calidad individual de sus contrarios, así jugó Inglaterra, pensando que México iría al frente y que en un desdoble o un error ellos aprovecharían, nunca perdieron la calma y por el contrario Javier Aguirre a nuestro juicio se desesperó, no supo descifrar el muro defensivo que le pusieron, tampoco aprovecho la superioridad numérica, terminó metiendo delanteros como un equipo de barrio que cuando va perdiendo piensa que con muchos adelante la va a resolver, ¿y los que juegan y tejen las jugadas para generar los pases a gol? ¡Los sacó del partido! Los ingleses solo estaban despejando los malos centros que les mandaban y con su altura y buen fildeo evitaron que se le hiciera daño.

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ESTA PELÍCULA ya la hemos visto, y varias veces, pero la ilusión, el deseo de cada cuatro años no desapareció ni desaparecerá, por el contrario, siempre estaremos esperando el próximo mundial para ver si ahora sí.

CONTRARIO a lo que en general se comentaba que el crecimiento en el número de equipos deterioraría la calidad del torneo, han sido pocos los partidos que quedaron a deber, todos los estadios de las tres cedes han registrado llenos totales, hemos visto grandes partidos, nos hemos llevado grandes sorpresas de países que no imaginábamos que fueran a competir como lo hicieron y esto no es más que falta de conocimiento de lo que se juega en otras partes del mundo, quien fuera a decir que un Cabo Verde, un Egipto, Noruega y otros, llegarían a estas instancias.

FRACASARON Brasil, Alemania, Portugal, Uruguay y Países Bajos, sorprendieron con su bajo rendimiento. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com