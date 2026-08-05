a todo pulso

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ATLÉTICO DE SAN LUIS no pudo abrir la férrea y complicada defensa de los Xolos de Tijuana. En el futbol se dice que defenderse bien también es un arte, pero los Xolos exageraron en su planteamiento que fue ultra defensivo de principio a fin quitando con esto la posibilidad de un juego atractivo para la afición que llenó el Libertad Financiara, a esto agreguemos que el ADSL nunca supo vencer esas dos líneas que colocó Sebastián Washington Abreu, quién marcadamente venía a no perder, y lo logró. También se dice que cuando un equipo se encierra se tiene que hacer uso de todos los elementos posibles para abrir el camino al gol, siempre se tienen que tener las variantes necesarias para esto, los directores técnicos señalan que de alguna u otra manera existe el antídoto para lograrlo; tiros de media distancia, jugadas de pared, encarar al rival, abrir la cancha, que los mediocampistas aparezcan en el ataque con más profundidad y saber aprovechar las jugadas a balón parado, hacer que el rival venga al ataque y con esto abrir espacios, todo esto lo consulté con dos buenos amigos que son directores técnico en activo; entonces podríamos decir que al ADSL le faltó capacidad para resolver el esquema de Abreu.

LOS JUGADORES tienen también su grado de responsabilidad en este tipo de partidos, no todo es cuestión del D. T. Ellos tienen que tener esa chispa de improvisación esa hambre de superar al rival a como de lugar. Es muy fácil escudarse en que el rival no dejó jugar, pues ellos a eso jugaron y venían al menos por un punto, es donde la picardía individual puede hacer lucir a un jugador y más si éste resuelve el partido con una anotación.

EL TORNEO va empezando y no se debe de calificar precipitadamente al equipo, un mal juego no indica que el equipo no funcione, y más si en los partidos anteriores lo hicieron bien, recordemos que este torneo, a pesar de mantener la base, es un nuevo proyecto deportivo, ahora se ve a un plantel más dinámico y tratando bien la pelota, hay que esperar un poco a que los refuerzos recién llegados se integren por completo al equipo y exigir a los que ya están mejor rendimiento y regularidad, porque dar un lapso de buen partido no siempre sirve, hay que ser constantes.

LA LEAGUES CUP el lunes partió el plantel potosino a la ciudad de Miami, Florida en donde el miércoles a las 17:30, hora del centro de México, enfrentarán al popular Inter Miami que difícilmente contará con su estrella Lionel Messi, pero las garzas rosadas no solo tienen a esa estrella, está también Carlos Casemiro, Luis Suárez, Germán Berterame, Maxi Ayala, Mateo Silvetti, Fricio Caicedo y un resto de plantel que los hace ser un equipo que se complica a cualquiera. El domingo 9 a las 18:30 estarán enfrentando a Nashville y retornarán a Florida el miércoles 12 para jugar ante los Leones del Orlando City a las 17:30, todos estos partidos solo se podrán ver a través de Apple tv en su plataforma de paga. Este torneo que en realidad no tiene relevancia, deberá de servir de un buen fogueo y obviamente sin renunciar a traer buenos resultados, que al final de cuentas poco importa, pero para la integración del plantel es bueno.

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EL NO ASCENSO y no descenso ha sido un tema que a todos nos marca que es una total injusticia, algunos de los equipos de la liga de expansión se han manifestado con sobrada razón y en lugar de encontrar eco han sido objeto de multas y amonestaciones, pareciera que los manda más del futbol mexicano quieren encerrar todo en la Liga MX y no hacer que el futbol crezca en las ligas menores, hay poca memoria de que en la Tercera División, en la Liga Premier y en la extinta Primera "A" surgieron grandes jugadores e incluso algunos técnicos pasaron por estas categorías, en lugar de ver cómo las enfrenan, deberían de abrir algunos esquemas de hacerlas crecer para bien del futbol nacional, nadie nos puede negar que exista una manera de hacer atractivas estas categorías, de darles la importancia que deben de tener y poner atención al crecimiento de tantos valores futbolísticos que existen en nuestra extensa república mexicana, se ahogan con muy poco pinole y se limitan a las fuerzas básicas de solamente los equipos de la Liga MX. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com