Emmith Smith destaca crecimiento de la NFL en México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México, 4 ago (EFE).- Emmith Smith, leyenda de los Dallas Cowboys y miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, reconoció este martes la importancia de que la NFL mantenga su crecimiento en México y alrededor del mundo.

Emmith Smith destaca expansión internacional de la NFL

"Una vez que comienzas a ver que esta visión funciona, te convences aún más de ella. Eso es lo que parece estar construyendo esta alianza. La NFL está expandiéndose más allá de las fronteras de Estados Unidos. Ahora tenemos partidos en México, Brasil, Londres, Australia. Buscamos seguir llevando el fútbol americano a comunidades de todo el mundo", afirmó el ex jugador.

El campeón en los Super Bowls XXVII, XXVIII y XXX con los Cowboys estuvo en México para presentar a una aerolínea como nuevo patrocinador de la NFL en este país, evento en el que estuvo acompañado de Arturo Olivé, director general de la liga en México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recuerdos de la dinastía Dallas Cowboys

Smith, de 57 años, se dio tiempo para recordar la dinastía de los Dallas Cowboys de la que fue parte en la década de los 90, en la que ayudó a la obtención de tres trofeos Vince Lombardi.

"Gran parte del éxito que alcanzamos con los Dallas Cowboys en tres de esos Super Bowls se debió a eso. Cada jugador tenía que comprometerse y creer en la visión de lo que estaba por construirse", explicó.

Y recordó la importancia que tuvo el coach Jimmy Johnson en aquel dominante equipo.

"Jimmy Johnson llegó con una idea muy clara de lo que quería que el equipo fuera y nosotros tuvimos que aceptarla, adaptarnos a ella y entender qué se necesitaba para convertir esa visión en una realidad", subrayó.

Según datos de la NFL, México alberga la mayor cantidad de aficionados a la liga fuera de Estados Unidos, con más de 40 millones de seguidores, un factor determinante para que en la temporada 2026 que arranca en septiembre próximo la liga vuelva a tener un partido.

Dicho duelo se realizará el próximo 22 de noviembre en el Estadio Azteca entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, algo de lo que se mostró orgulloso Arturo Olivé.