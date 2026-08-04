Denuncias de aspirantes motivan investigación en Normal Rural Mactumactzá

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- La Escuela Normal Rural Mactumactzá, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se encuentra bajo investigación luego de que aspirantes de nuevo ingreso y sus familiares denunciaran presuntos abusos ocurridos durante la llamada semana de inducción previa al inicio del ciclo escolar. Las acusaciones incluyen maltratos físicos y psicológicos, restricción de agua y alimentos, jornadas extenuantes de trabajo y otras prácticas que, aseguran, provocaron afectaciones a la salud de varios jóvenes.

Las denuncias comenzaron con el testimonio de padres de familia y posteriormente fueron respaldadas por aspirantes que abandonaron el plantel tras no soportar las condiciones en las que, afirman, se desarrolló la inducción. Mientras la Fiscalía General del Estado de Chiapas ya abrió investigaciones, la dirección de la escuela rechazó las acusaciones y sostuvo que sus procesos se realizan con respeto a los derechos humanos.

¿Qué es la Escuela Normal Rural Mactumactzá?

La Escuela Normal Rural Mactumactzá es una institución pública ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dedicada a la formación de docentes de educación básica. Desde su creación ha recibido principalmente a jóvenes provenientes de comunidades rurales e indígenas que buscan convertirse en maestros y ejercer en distintas regiones del estado y del país.

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De acuerdo con la página oficial de la institución, forma parte del sistema de Escuelas Normales Rurales de México, un modelo educativo impulsado para preparar profesores que atiendan zonas con mayores rezagos sociales y educativos. Además de la formación académica, los estudiantes participan en actividades relacionadas con el trabajo comunitario como parte de su preparación profesional.

Las primeras denuncias fueron presentadas por padres de familia de estudiantes que aprobaron el examen de ingreso, quienes señalaron que durante la semana de inducción los aspirantes fueron sometidos a diversas prácticas por integrantes del comité estudiantil. Entre ellas mencionaron ejercicios físicos extremos, jornadas de trabajo en el área de cultivo, restricción de agua y alimentos, así como la retención de teléfonos celulares para impedir que se comunicaran con sus familiares.

En una conferencia de prensa, José Núñez Díaz, padre de una de las aspirantes, aseguró que su hija fue hospitalizada después de que su estado de salud se deterioró durante las actividades de inducción. De acuerdo con su testimonio, la joven presentó complicaciones tras varios días en los que, presuntamente, solo recibía un vaso de agua que debía compartir con otros compañeros, además de realizar entre 300 y 400 sentadillas, consumir café caliente en pocos minutos y participar en trabajos físicos.

Posteriormente, María Magdalena Núñez Paniagua, de 18 años y una de las aspirantes aceptadas en la institución, narró que desde la primera noche les retiraron sus teléfonos celulares, alimentos, agua y artículos personales. Afirmó que las estudiantes permanecían con pocas horas de sueño y eran obligadas a trabajar bajo el sol cortando maleza únicamente con las manos, mientras recibían escasa agua para hidratarse.

La joven también relató que las aspirantes debían consumir alimentos en mal estado o insuficientes, permanecer con la cabeza agachada durante los descansos y que, en algunos casos, no se les permitía acudir al sanitario, por lo que varias compañeras terminaron orinándose o defecándose en la ropa. Agregó que decidió abandonar la escuela cuando comenzó a presentar temblores, dolor abdominal y vómito, por lo que posteriormente fue hospitalizada.

¿Qué dice la Fiscalía de Chiapas?

A estas denuncias se sumaron otros dos aspirantes y una joven más, quienes coincidieron en que lo más difícil de la semana de inducción fue la falta de agua. Uno de ellos aseguró que abandonó el plantel tras cuatro días porque fue diagnosticado con deshidratación extrema, mientras que otro señaló que los integrantes del comité estudiantil les decían que, si no soportaban las actividades, podían abandonar la escuela y su lugar sería asignado a otro aspirante.

Los padres de familia también solicitaron la intervención de las autoridades educativas y de derechos humanos para que los estudiantes que decidieron abandonar el plantel no pierdan el lugar obtenido mediante el examen de ingreso y puedan ser reubicados en otra escuela normal pública.

Tras las denuncias públicas, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que inició investigaciones por los presuntos hechos de violencia registrados durante la semana de inducción en la Escuela Normal Rural Mactumactzá.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que, en una primera etapa, se recibieron cinco denuncias presentadas por alumnos del plantel, por lo que instruyó a la Fiscalía de Distrito Metropolitano y a un grupo especializado para integrar las carpetas de investigación y deslindar responsabilidades.

El funcionario aseguró que no habrá impunidad en caso de comprobarse la comisión de delitos y sostuvo que quien o quienes resulten responsables enfrentarán la justicia. Durante las manifestaciones realizadas por padres de familia frente a la sede del gobierno estatal, los inconformes reiteraron su petición para que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y se garantice la protección de los estudiantes.

¿Qué respondió la Normal Mactumactzá?

En un comunicado, la Dirección de la Escuela Normal Rural Mactumactzá rechazó las acusaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de los aspirantes y aseguró que la información difundida busca afectar la imagen de la institución.

La escuela afirmó que mantiene un compromiso con el respeto irrestricto de los derechos humanos y señaló que el proceso de selección y permanencia de los estudiantes se desarrolla bajo principios de transparencia, equidad y respeto, con el objetivo de garantizar un trato digno para todos los aspirantes.

Asimismo, sostuvo que las versiones difundidas no representan la realidad de la institución e hizo un llamado a la comunidad educativa y a la sociedad a verificar la información antes de compartirla.

Finalmente, reiteró que continuará formando docentes comprometidos con la educación pública y aseguró que mantiene disposición para colaborar con las autoridades competentes en caso de que así se requiera.