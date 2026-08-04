UNAM anuncia examen de control presencial del 12 al 19 de agosto

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó las sedes y fechas para el examen de control luego de las irregularidades presentadas en el certamen de ingreso 2026-2027.

Las autoridades de la Máxima Casa de Estudios se comprometieron en habilitar sedes para los estudiantes foráneos, además de la de Ciudad de México, que presentarán su examen de control.

Esta evaluación será aplicada a 58 mil aspirantes, y no indica que exista una falta, sólo es una recomendación hecha por la Comisión Técnica tras el examen fallido en línea que aplicó Territorium life.

A partir del viernes 7 de agosto los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo podrán ingresar con su clave personal a "TU SITIO", que estará alojado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

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Ahí obtendrán su cita para el Examen de Control Presencial, donde se detallarán la fecha, horario, sede, croquis de ubicación y la documentación requerida.

Fechas y sedes del examen de control presencial

Entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 se aplicará el Examen de Control Presencial en las siguientes fechas y sedes:

· León, Guanajuato (12 y 13 de agosto)

· Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto)

· Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto)

· Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto)

En caso de dudas o aclaraciones, las y los aspirantes podrán ingresar a la siguiente dirección:

https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx

De acuerdo con un comunicado, todas las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a una carrera de la UNAM 2026, y quienes en su examen en línea hayan obtenido un número igual o superior al menor de los aciertos mínimos solicitados.

Reacciones y seguimiento al examen de control

El inicio de clases a licenciatura para los alumnos de primer ingreso del ciclo escolar 2026-2027 será el lunes 31 de agosto, incluyendo a los que hicieron examen como a los de pase reglamentado.

Mientras que el reinició a clases de los alumnos que pasan a otro semestre será el lunes 17 de agosto de 2026.

UNAM aplicará un examen de control

La Comisión Técnica que integró la Universidad Nacional recomendó aplicar un examen de control a estudiantes que previamente habían sido aceptados a nivel licenciatura. Tras esta decisión, diferentes grupos estudiantiles protestaron en contra de repetir la prueba.

EL UNIVERSAL ha dado seguimiento al caso y registró que se han presentado los primeros amparos de aspirantes aprobados, quienes rechazan el examen de control.