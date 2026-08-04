logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Observatorio Mundialista documenta 104 agresiones en Mundial 2026 México

Desplazamientos forzados y retiro de fichas de búsqueda afectan a comunidades vulnerables en México.

Por EFE

Agosto 04, 2026 09:30 p.m.
A
Observatorio Mundialista documenta 104 agresiones en Mundial 2026 México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México, 4 ago (EFE).- Organizaciones civiles informaron este martes que, durante la preparación y realización de la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, documentaron prácticas represivas, de discriminación y racismo, además de 104 agresiones y violaciones a los derechos humanos.

      Acciones de la autoridad

      Entre ellas, se registraron detenciones arbitrarias, intimidación, censura, tortura y uso excesivo de la fuerza contra personas manifestantes, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, mujeres, poblaciones LGTBIQ+ y familias buscadoras.

      En un comunicado, el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos, conformado por la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), que integra a 88 organizaciones en 23 estados del país, indicó que documentó, registró, observó y denunció violaciones a derechos humanos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Estas estuvieron asociadas "a las acciones de limpieza de imagen que adoptaron las instancias gubernamentales, los operativos de 'seguridad', movilidad, 'orden urbano' y control social implementados para el torneo".

      Impacto en la comunidad

      También se registró la "represión/criminalización a la protesta" y "restricciones a la libertad de expresión".

      La Red explicó que los desalojos afectaron de manera directa a personas migrantes, mujeres, personas racializadas, comercio ambulante, movimientos sociales, periodistas y población LGTBIQ+ en las ciudades sede (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y subsedes del Mundial, que se manifestaron para dar a conocer a turistas nacionales e internacionales sus problemáticas.

      Entre los hechos documentados, la Red expuso los desplazamientos forzados en el centro de Guadalajara, Jalisco, y en el centro y sur de la Ciudad de México, el retiro masivo de fichas de búsqueda de personas desaparecidas y decenas de detenciones arbitrarias en el marco de la protesta social.

      También subrayó "el incremento de la violencia de género" durante este ejercicio, en el que se "cometieron femicidios bajo pretexto de la euforia mundialista".

      El periodo, precisó la Red, cerró con el "registro de 63 eventos identificados, en los cuales documentamos un total de 104 agresiones".

      Dichas agresiones "se enfocan principalmente en la represión a la protesta y en el abuso de autoridad, así como en agresiones perpetradas por parte de autoridades".

      El Observatorio señaló que "ningún evento deportivo, por relevante que sea, puede justificar la suspensión de garantías constitucionales ni el debilitamiento de los estándares más altos en materia de derechos humanos".

      México acogió su tercera Copa Mundial de fútbol tras las ediciones de 1970 y 1986, con lo que se convirtió en el primer país de la historia en lograr esta hazaña en un torneo organizado junto con Estados Unidos y Canadá que estrenó un formato expandido de 48 selecciones y 104 partidos.

      Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey fueron las sedes de 13 partidos, incluido el partido inaugural México-Sudáfrica celebrado el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Azteca).

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Observatorio Mundialista documenta 104 agresiones en Mundial 2026 México
      Observatorio Mundialista documenta 104 agresiones en Mundial 2026 México

      Observatorio Mundialista documenta 104 agresiones en Mundial 2026 México

      SLP

      EFE

      Desplazamientos forzados y retiro de fichas de búsqueda afectan a comunidades vulnerables en México.

      Emmith Smith destaca crecimiento de la NFL en México
      Emmith Smith destaca crecimiento de la NFL en México

      Emmith Smith destaca crecimiento de la NFL en México

      SLP

      EFE

      La presentación del nuevo patrocinador contó con la presencia de Arturo Olivé, director general de la NFL en México.

      Vozinha se une a Colo Colo como nuevo portero en 2024
      Vozinha se une a Colo Colo como nuevo portero en 2024

      Vozinha se une a Colo Colo como nuevo portero en 2024

      SLP

      AP

      El portero de 40 años llega a Colo Colo tras destacarse en el Mundial con Cabo Verde y jugar en Portugal.

      Cruz Azul y Messi lideran favoritos en Leagues Cup 2024
      Cruz Azul y Messi lideran favoritos en Leagues Cup 2024

      Cruz Azul y Messi lideran favoritos en Leagues Cup 2024

      SLP

      EFE

      Inter Miami presenta un plantel estelar pero sin Luis Suárez por suspensión.