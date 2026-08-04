"Hacemos que los traficantes de armas rindan cuentas": embajador

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que, junto con las autoridades mexicanas, "hacemos que los traficantes de armas rindan cuentas y que nuestras dos naciones estén más seguras".

Detalles confirmados sobre detenciones en Arizona

Lo anterior después de que en Arizona, autoridades estadounidenses detuvieron a cerca de 30 personas y desmantelaron múltiples redes de tráfico ilícito de armas de fuego.

"Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance", comentó el funcionario norteamericano en sus redes sociales.

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Compromiso de la administración Trump en combate al tráfico

Reiteró que estas acciones demuestran el compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desarticular la cadena de suministro del tráfico ilegal de armas.

"Trabajando junto con las autoridades mexicanas, hacemos que los traficantes de armas rindan cuentas y que nuestras dos naciones estén más seguras", dijo al mencionar que hasta ahora la administración de Trump ha decomisado más de 50 mil armas de fuego.

"Y aún no hemos terminado", agregó Johnson.

El 21 de julio, tras una investigación de dos años, un gran jurado federal en Phoenix presentó una acusación formal de 158 cargos contra varias personas por conspiración para comprar armas de fuego ilegalmente con el propósito de traficar con ellas sin licencia, hacer declaraciones falsas durante la compra, traficar sin licencia y conspiración para traficarlas.