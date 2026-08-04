Cofepris retira 31 mil anuncios de medicamentos en redes sociales

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- En lo que va del año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, monitoreó 36 mil 973 anuncios publicitarios de productos y servicios regulados en redes sociales y plataformas de comercio electrónico, y retiró el 84%, es decir, 31 mil 155 anuncios porque incumplieron la regulación sanitaria.

Acciones de la autoridad

Detectó que la mayor parte de las infracciones se concentra en medicamentos (16 mil 819) y suplementos alimenticios (7 mil 90), detalló el órgano regulador a través de un comunicado.

El monitoreo abarcó servicios de salud (3 mil 428), servicios de embellecimiento (2 mil 622), productos engaño (2 mil 376) y dispositivos médicos (2 mil 272), además de cosméticos, cigarros electrónicos y remedios herbolarios, entre otros.

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Detalles confirmados

"Entre los productos con mayor número de publicaciones ilícitas detectadas destacan, en el rubro de agonistas del receptor GLP-1 y tratamientos metabólicos: Wegovy (159), Tirzepatida (86), Forxiga (63), Ozempic (60) y Metformina (60); y entre otros insumos médicos y estéticos: Botox (115), Lantus (83), Testosterona (81) y Mytocel (68)", detalló la Cofepris.

Del total de las más de 31 mil suspensiones ejecutadas, la mayoría corresponde a redes sociales: se retiraron 24 mil 275 anuncios de Facebook, 5 mil 117 de Instagram y 2 mil 500 de TikTok, así como mil 263 publicaciones en Mercado Libre.