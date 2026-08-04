Accidente aéreo en Hermosillo deja tres personas con lesiones
Los lesionados recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a un hospital de Hermosillo para observación.
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HERMOSILLO, Son., agosto 4 (EL UNIVERSAL).- Una avioneta tipo Cessna 206 se desplomó este martes en las inmediaciones del rancho El Charolais, al sureste de Hermosillo, Sonora, dejando como saldo preliminar tres personas lesionadas, informaron autoridades de emergencia.
Acciones de la autoridad
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 24 de la carretera a La Colorada, en el sector de Estación Torres.
Al lugar, se movilizaron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Protección Civil Sonora, Policía Estatal, Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Secretaría de la Defensa Nacional y otros cuerpos de rescate.
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¿Cómo ocurrió el accidente?
De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave perdió contacto con las autoridades aéreas antes de precipitarse a tierra, lo que activó el operativo de búsqueda y atención.
Al llegar al lugar, los rescatistas localizaron a tres hombres adultos con diversas lesiones.
El Departamento de Bomberos de Hermosillo informó que brindaron a los lesionados atención prehospitalaria inmediata y posteriormente fueron entregados a personal médico para su traslado a un hospital de Hermosillo.
Autoridades informaron que, de manera preliminar, ninguno de los tripulantes presenta lesiones que pongan en riesgo su vida, aunque permanecen bajo observación médica.
Durante las labores de emergencia, el área fue asegurada para eliminar riesgos y facilitar el trabajo de los equipos de rescate.
La coordinación entre las corporaciones permitió controlar la situación y garantizar la atención de los lesionados.
No se han dado a conocer las causas del accidente ni la identidad de los ocupantes de la aeronave.
Las investigaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes en materia de aviación y seguridad.
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