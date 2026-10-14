a todo pulso

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

DESPUÉS de los dos triunfos consecutivos que había logrado el Atlético de San Luis se esperaba que ante Santos Laguna reafirmaran esa mejoría, pero no fue así, se volvió a lo mismo que ha prevalecido en casi todo el torneo. No había una mejor ocasión para aprovechar que varios equipos que estaban arriba del ADSL en la tabla no sumaron; la localía, jugar descansados por el parón FIFA, ante un rival de supuestamente su mismo nivel, ante su afición que no abandona, en fin, todo a favor, solamente que lo que falló fueron los jugadores y en parte el planteamiento del director técnico. Renato Paiva responsable del Santos fue más inteligente y esperó que San Luis vaciara lo poco que presentó, los esperó con astucia y sabedor que la línea defensiva de los potosinos es muy débil, estuvieron al asecho de ese error que se iba a cometer y así fue; San Luis se fue al frente con un muy buen gol de cabeza de Óscar Macías en un saque de esquina, y en lugar de aprovechar que los visitantes abrieron espacios y buscar el segundo gol cometieron ese error que Santos esperaba y en su primera llegada de peligro al marco de Gibran Lajud lograron empatar. Para el inicio de la segunda parte quien propuso fue precisamente el conjunto lagunero y superaron futbolísticamente a su rival que no encontró la forma de contener los embates de Santos, que en otra falla logra poner el marcador a su favor, después de esto San Luis nada más no reaccionó, "pasearon" la pelota una y otra vez en una parte del campo en donde no se hace daño y con la complacencia de su rival que sabía que ahí no pasaba nada, dejaron transcurrir los minutos, jugaron muy pausadamente, como que no llevaban prisa para empatar, pareciera que no aplicaban dinamismo y con esa forma de juego, Santos nada más se acomodó bien y los esperó. Los cambios de Mejía no funcionaron, sacó a los que generalmente anotan y generan peligro dándole entrada a jugadores que nada más no trascienden ni aportan diferencia, descompaginando al equipo. San Luis sigue vivo, con las benevolencias que da el torneo, por la irregularidad de otros clubes aún puede aspirar a lograr calificar, pero en honor a la verdad con esas actuaciones y formas de jugar lo vemos difícil.

SE HA VISTO que la Federación Mexicana de Futbol se ha vuelto muy comodina y para no tener problemas con los clubes no apoyan a la comisión de arbitraje que también se han visto muy complacientes con los ofensas e indisciplinas de algunos jugadores que ostensiblemente tendrían que haber sido expulsados. Independientemente de los errores arbitrales y del VAR que son parte del juego y que en muchas veces influyen en el marcador favoreciendo curiosamente a los llamados grandes, le permiten a integrantes de esos clubes hacer lo que quieren, parece que esperan que algún jugador de un equipo chico caiga en esas faltas para, entonces sí, dejarle caer el reglamento encima, y lo peor que ni Juan Manuel Herrero ni mucho menos el argentino Horacio Elizondo salen a dar la cara, se sabe que al interior del gremio de los silbantes hay inconformidad, pero te alineas a esas instrucciones o te borran, veamos como sacrificaron a César Arturo Ramos Palazuelos, que lo mandaron a pitar el juego del millón de la talacha a Zacatepec, partido que termino en bronca sin responsabilidad del árbitro. Como lo pide la comisión de árbitros cuando una liga afiliada al sector amateur solicita a un silbante profesional de la máxima división del futbol nacional, son ellos los que atienden la petición del solicitante y designan al árbitro con su visto bueno; pero siempre se van por la fácil, y todavía le prohíben a los árbitros hacer declaraciones, dejándolos en indefensión ante la opinión pública que piensan que César Ramos fue por su libre albedrío y solo por ganarse unos buenos pesos.

LA TERCERA División jugó la jornada 6; Brujas empató de visitante y obtuvo el punto extra en penaltis, mientras el Cefor Promotora San Luis ganó al León GEN. La próxima jornada Brujas recibe en Villa de Arriaga al Cefor Promotora San Luis en lo que será un encuentro entre potosinos. Que tengan un excelente día.

ricardoperezamaral@hotmail.com

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí