Barcelona vence 4-1 a Galatasaray y lidera la Champions

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La maquinaria goleadora del Barcelona hizo de las suyas otra vez al arrasar el martes 4-1 a Galatasaray en de la Liga de Campeones.

El inicio perfecto del Barça en la temporada estuvo en peligro al ir perdiendo 1-0 ante Galatasaray tras el gol inicial de Rafael Leão en Estambul, pero el campeón español reaccionó con solvencia y cantó victoria gracias a los tantos de João Cancelo, Anthony Gordon, Fermín López y Karim Adeyemi.

Los azulgranas quedasen como líderes en Europa con su segundo triunfo en igual cantidad de partidos, acumulando nueve goles a favor y dos en contra. También comandan la Liga española con un pleno de ocho victorias.

Bayern Múnich sufre empate agónico en Noruega

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También el martes, el Bayern Múnich quedó atónito por un empate agónico de Viking en un 3-3 en Noruega.

El campeón alemán estuvo en aún más problemas ante Viking, al marcharse al descanso con un 2-0 adverso antes de que Harry Kane le diera la vuelta al partido con dos goles en la reanudación.

Un tanto del colombiano Luis Díaz parecía completar la remontada, pero una tarjeta roja a Michael Olise y un gol de Herman Haugen a los 90 minutos aportaron otro giro.

Por su parte, el Atlético de Madrid despachó 2-0 al Manchester United en el Estadio Metropolitano, un resultado que aumentó la presión sobre Michael Carrick, el técnico del equipo inglés.

Críticas de Lisandro Martínez tras derrota del Manchester United

El Inter de Milán sufrió una sorprendente derrota 4-3 en casa ante Club Brujas, mientras que Villarreal venció 3-1 a Napoli.

Drama al final para el Bayern

Una extraña expulsión para Olise abrió el camino para que el Viking de Noruega rescatara un empate en su primer encuentro en la Liga de Campeones desde 1992.

Poco después de que el Bayern recuperara la ventaja 3-2, Olise recibió dos tarjetas amarillas consecutivas —la segunda por aventarle el balón al rival Zlatko Tripic mientras el árbitro aún le mostraba la primera tarjeta.

Tripic entonces envió el balón cruzado que le permitió a Haugen anotar el gol del empate de cabeza a los 90 minutos.

Martínez arremete

Lisandro Martínez cargó contra la cúpula del Manchester United después de que el club ampliara a cinco partidos su racha sin ganar.

El equipo de Michael Carrick apenas ha ganado dos encuentros en todas las competiciones esta temporada y encajó su cuarta derrota tras los goles de Pablo Barrios en el primer minuto y de Ademola Lookman en la segunda parte.

Al hablar después del encuentro, Martínez se mostró crítico con los fichajes del United en la pretemporada.

"Me tengo que controlar mucho. Pero a veces es un reflejo en el espejo de cómo está nuestro club en este momento", manifestó el defensor argentino a la cadena TNT Sports. "Hicimos una temporada fantástica la temporada pasada. Y ahora esperamos más desde arriba, desde la dirección, para traer más jugadores para competir, porque muchos equipos también traen muchos jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble y mereció ganar hoy".

"Espero más de nuestro director deportivo. Tengo que ser honesto: nosotros, los jugadores, tenemos que hacer más, pero es importante cuando armas una plantilla fuerte estar preparado para una noche como esta".

En Londres, Bukayo Saka entró desde el banquillo para marcar un gol en la victoria 3-0 del Arsenal sobre el Lille.

El delantero de Inglaterra ingresó a los 65 minutos en el Emirates y, en apenas dos minutos, asistió para el gol de Eberechi Eze. Cuatro minutos después, él mismo se apuntó en el marcador.

Jurrien Timber había puesto en ventaja al Arsenal al 64.

Crece la reputación de Tresoldi

El Inter salió del lado perdedor en un vibrante partido de siete goles ante el club Brujas, que dio la sorpresa en Milán.

Nicolo Tresoldi se perfila como una de las promesas más brillantes de Europa y reforzó su reputación con un triplete para los visitantes belgas.

El internacional alemán sub21 abrió el marcador con un penal en la primera parte y completó su triplete con dos goles más tras el descanso.

Lautaro Martínez anotó dos veces para el Inter.

También hubo derrota para el Napoli en Villarreal pese a haberse adelantado temprano gracias a Amir Rrahmani.

Victoria histórica de Sabah

El equipo azerbaiyano Sabah logró su primera victoria en la fase de liga de la Champions al derrotar 2-0 a Slavia Praga.

Los goles en la segunda parte de Kaheem Parris y Joy-Lance Mickels aseguraron una victoria histórica en Bakú. El club fue fundado hace apenas nueve años.

El Sporting de Lisboa también selló una victoria 2-0 en Lens gracias a los goles del colombiano Luis Suárez e Issa Doumbia.