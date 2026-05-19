Acuerdo verbal Mourinho-Madrid

José Mourinho regresa al Real Madrid. Según fuentes consultadas, el técnico ha acordado un contrato de dos años con el equipo blanco y ya se despidió del Benfica, con el que tenía vínculo hasta el final de la temporada 2026/2027.

El informe también indica que el club portugués recibirá una compensación de 7 millones de euros por la salida del técnico antes de la finalización de su contrato. Todavía no existe una firma, pero ya hay un acuerdo verbal.

El futuro del actual entrenador, Álvaro Arbeloa, es incierto, pero aún podría permanecer en el Real Madrid en otro puesto, ya que existe una facción dentro de la directiva que apoya su continuidad en el club.

Sigue habiendo incertidumbre sobre el anuncio oficial de Mourinho debido a las elecciones presidenciales, convocadas recientemente por Florentino Pérez en rueda de prensa. Además, el club trabaja discretamente para el regreso de Toni Kroos.

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Retirado como jugador desde 2024, el ídolo del Real Madrid regresaría al club como directivo, aunque sin un cargo específico aún definido.

Esta será la segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid, club que dirigió entre 2010 y 2013 y con el que conquistó tres títulos: La Liga en la temporada 2011/12, la Copa del Rey en la 2010/11 y la Supercopa de España en la 2012.

Durante la última semana, el técnico fue interrogado en varias ocasiones sobre un posible fichaje por el Real Madrid, pero reveló que tenía una oferta de renovación del Benfica, aunque no daría una respuesta definitiva hasta el pasado domingo (17), tras el último partido de las Águilas en la liga portuguesa.

Esta temporada, al frente del Benfica, José Mourinho terminó el Campeonato Portugués invicto, pero solo logró asegurar el tercer puesto.