Selección Mexicana suma tres refuerzos para Mundial 2026
El cuerpo técnico busca conformar un plantel competitivo para el debut contra Sudáfrica.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Con la Copa del Mundo de 2026 cada vez más cerca, laSelección Mexicana , dirigida por Javier Aguirre
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, ha recibido noticias alentadoras en el arranque de su preparación rumbo al torneo más importante de la FIFA.
Luego de iniciar trabajos en el Centro de Alto Rendimiento con jugadores de la Liga MX, el Tricolor continúa fortaleciendo su plantel con la incorporación de futbolistas que militan en el extranjero, apuntando a conformar un equipo competitivo de cara a una actuación histórica.
A través de un comunicado en redes sociales, la Selección Mexicana confirmó que a partir de este lunes 18 de mayoJavier Aguirre contará con Edson Álvarez, Jorge Sánchez y el joven Mateo Chávez.
Los tres elementos, con actividad en el futbol europeo, se integran de inmediato a la concentración y estarán bajo las órdenes del estratega nacional en esta etapa clave de preparación.
Los futbolistas, quienes atravesaron diferentes contextos en sus equipos -con actuaciones irregulares en algunos casos-, podrán ser considerados por el cuerpo técnico para los partidos amistosos previos al arranque del certamen. Estos encuentros servirán como preparación rumbo al duelo inaugural en el Estadio Ciudad de México, donde el Tricolor enfrentará a Sudáfrica.
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