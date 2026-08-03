Adam Vinatieri al Salón de la Fama de la NFL

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Cuando Tom Brady piensa en jugadores decisivos de la NFL, el hombre considerado por la mayoría como el mejor quarterback que ha jugado este deporte empieza su lista con Adam Vinatieri.

"Cuando buscas ´decisivo´ en el diccionario, debería aparecer tu foto", escribió el quarterback, ganador de siete Super Bowls, en una publicación de Instagram en 2021 en la que le deseaba un feliz retiro al veterano de 24 años. "Honrado de haber jugado con el (mejor de todos los tiempos)".

Cinco años después, el pateador cuyos cuatro anillos de Super Bowl son la mayor cantidad en la historia de la liga en su posición ocupará su lugar en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. "Simplemente poder decir que lo hiciste durante mucho tiempo, que hiciste un muy buen trabajo y que pudiste poner un signo de exclamación en un par de partidos fue una experiencia maravillosa para mí", manifestó Vinatieri.

Vinatieri recibió la llamada en su segundo año en la boleta y el sábado se convertirá en apenas el tercer pateador de lugar de tiempo completo en ser exaltado al salón, uniéndose a Jan Stenerud y Morten Andersen. Pero el currículum de Vinatieri sobresale por encima del de sus pares. Se retiró con marcas históricas de 2.673 puntos en su carrera y 599 goles de campo. Solo George Blanda (26 temporadas) y Andersen (25) tuvieron carreras más largas en la NFL que Vinatieri.

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