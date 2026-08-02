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Selección Mexicana Sub-20 enfrentará a Panamá en cuartos

Además del Mundial, México busca mantener viva la opción de clasificar a Los Ángeles 2028.

Por El Universal

Agosto 02, 2026 01:32 p.m.
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Selección Mexicana Sub-20 enfrentará a Panamá en cuartos
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      Luego de firmar una fase de grupos impecable en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, la Selección Mexicana está a las puertas de los partidos más importantes del torneo.


      El conjunto dirigido por Alex Diego cumplió con las expectativas al mantenerse invicto en la primera ronda y ahora se encuentra a un paso de acercarse a los dos grandes objetivos del proceso: asegurar su boleto a la Copa del Mundo de la categoría y mantenerse en la lucha por un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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      El Tricolor ha mostrado solidez y regularidad a lo largo de la competencia. Las victorias sobre Antigua y Barbuda, Costa Rica y Guatemala confirmaron el buen momento del equipo, que además ha encontrado en Puebla un aliado importante gracias al respaldo de la afición mexicana.
      Ahora, el reto será Panamá, una selección que ha tenido un desempeño irregular durante el campeonato, pero que cuenta con argumentos suficientes para complicar cualquier encuentro. Para México, el duelo representa mucho más que el pase a las semifinales, ya que un triunfo le garantizaría de manera automática un lugar en la Copa del Mundo Sub-20 de 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.
      Además del sueño mundialista, el combinado mexicano también mantiene viva la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El encuentro ante los panameños será el último que dispute en Puebla este 5 de agosto, pues en caso de avanzar a las semifinales y posteriormente a la final, el Tricolor trasladará su camino al Estadio Azteca, escenario en el que buscará cerrar con broche de oro su participación en el torneo.

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