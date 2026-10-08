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Adquieren los Ravens a Cam Jurgens de Eagles

Por AP

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Adquieren los Ravens a Cam Jurgens de Eagles
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      OWINGS MILLS, Maryland.- Los Eagles de Filadelfia traspasaron el miércoles al liniero ofensivo Cam Jurgens a los Ravens de Baltimore ea cambio de selecciones del draft de segunda y quinta ronda.

      Filadelfia recibirá una selección de quinta ronda en 2027 y una de segunda ronda en 2028. Baltimore también obtiene una selección de séptima ronda en 2027 en el acuerdo. Jurgens, de 27 años, ha jugado como center y guard, y los Ravens pueden necesitar ayuda en ambas posiciones.

      Las tres principales opciones de Baltimore como centro están fuera por lesiones de larga duración. Los Ravens movieron al guard novato Vega Ioane a la posición de center, pero ahora el guard Andrew Vorhees también está lesionado.

      Jurgens fue seleccionado al Pro Bowl las dos temporadas anteriores, pero 2026 ha sido una lucha para la línea ofensiva de Filadelfia, incluido él. Lane Johnson fue descartado a última hora para la derrota del domingo ante Los Angeles Rams, y luego se retiró tras 14 temporadas.

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      Jurgens ha sido titular en partidos como guardia izquierdo y centro esta temporada, después de haber sido titular exclusivamente como centro en sus dos años de Pro Bowl. Fue titular como guardia derecho en 2023.

      Los Eagles sumaron un capital importante de selecciones del draft con el acuerdo, pero ahora tendrán que idear un nuevo plan en la línea ofensiva antes del partido del domingo en Londres contra Jacksonville.

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