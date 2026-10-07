"Todo mi respeto", dice Cristiano a Messi

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Este martes Lionel Messi jugó su último partido con la camiseta de la Selección Argentina y fue homenajeado por miles de aficionados en las tribunas del estadio Monumental que le ofrecieron muestras de cariño a través de cánticos, gritos, banderas, y abrazos.

En redes sociales sus publicaciones están repletas de mensajes emotivos, incluido uno de "su acérrimo rival", el astro portugués Cristiano Ronaldo.

En su última publicación de Instagram, el ganador de ocho Balones de Oro compartió un nuevo discurso emotivo, ya que, si bien al final del partido dio unas palabras, la emoción y la adrenalina del momento le impidieron acordarse de todas las personas a las que quería agradecer, incluida la figura de Diego Armando Maradona.

En ese mismo mensaje, Messi reconoce que "ya extraña" jugar con la camiseta celeste y blanca, pero que está convencido de que tomó la decisión correcta de retirarse de la selección.

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La publicación se realizó hace 3 horas, y hasta ahora lleva más de 550 mil comentarios, pero el que más llama la atención es el de Cristiano Ronaldo, con quien compartió una rivalidad por ver quién era el mejor del mundo por más de 10 años.

- El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi

El astro portugués, que también vive una situación complicada con su selección, se tomó el tiempo para escribirle un mensaje emotivo a la Pulga.

"Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", escribió Cr7.

Tan sólo la respuesta de Ronaldo tiene más de 50 mil comentarios. Por ahora, Messi no le contestó al 'Bicho', pero los usuarios de redes sociales festejaron este intercambio entre dos de las grandes figuras del futbol internacional.