logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Fotogalería

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

ADSL aplasta al Sporting

Mantiene paso perfecto en su penúltimo juego de pretemporada

Por Romario Ventura

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
A
ADSL aplasta al Sporting
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Club Atlético de San Luis continúa mostrando buenas sensaciones de cara al Torneo Apertura 2026, luego de imponerse con autoridad 4-0 al Sporting San José en su tercer encuentro de preparación, disputado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Presa.

      El conjunto dirigido por Diego Mejía dominó gran parte del compromiso y resolvió el partido con una contundente actuación en la segunda mitad. Los goles fueron obra de David Rodríguez, Marcelo Rangel y un doblete de Rafael Llorente.

      Para el arranque del encuentro, el estratega potosino envió al terreno de juego a Andrés Sánchez, Eduardo Águila, Robson Bambu, Aldo Cruz, Román Torres, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Ronaldo Nájera, Lucas Esteves, Santiago Muñoz y Leonardo Flores.

      Durante los primeros 45 minutos, Atlético de San Luis fue el equipo que más propuso al ataque, controló la posesión del balón y generó las oportunidades más claras de gol. Sin embargo, la falta de contundencia mantuvo el empate sin anotaciones al descanso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La historia cambió apenas iniciada la parte complementaria. Al minuto 46, David Rodríguez abrió el marcador, mientras que un minuto después Rafael Llorente amplió la ventaja con el 2-0, dando tranquilidad al conjunto potosino.

      Con el desarrollo del partido, Diego Mejía realizó varias modificaciones, dando ingreso a Gibrán Lajud, Luis Carrillo, Benjamín Galindo, Yoshimar Molina, Sebastián Pérez Bouquet, Anderson Duarte, Miguel García, Roberto Meráz y Marcelo Rangel, quienes mantuvieron el ritmo ofensivo del equipo.

      En la recta final del compromiso, Rafael Llorente firmó su doblete al minuto 78 para colocar el 3-0, y dos minutos más tarde Marcelo Rangel sentenció el encuentro con el cuarto tanto, sellando una convincente victoria para los rojiblancos.

      Con este resultado, Atlético de San Luis mantiene un balance positivo en su etapa de preparación y continúa afinando detalles antes del inicio del campeonato. El último compromiso de pretemporada será el próximo 10 de julio, cuando reciba a Mineros de Zacatecas en el Estadio Libertad Financiera, en el ensayo final previo al arranque del Torneo Apertura 2026.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Eustaquio Taqui Garduño, chofer histórico de la Selección Mexicana
        Eustaquio Taqui Garduño, chofer histórico de la Selección Mexicana

        Eustaquio Taqui Garduño, chofer histórico de la Selección Mexicana

        SLP

        El Universal

        Desde 2007, Eustaquio Garduño ha sido el conductor oficial en torneos y concentraciones del Tricolor.

        ¿Qué partidos de Cuartos de Final se transmitirán por TV Abierta?
        ¿Qué partidos de Cuartos de Final se transmitirán por TV Abierta?

        ¿Qué partidos de Cuartos de Final se transmitirán por TV Abierta?

        SLP

        El Universal

        Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 tendrán transmisión en Canal 5, Canal 7 y VIX en México.

        Djokovic vence a Auger-Aliassime en partido de más de cinco horas en Wimbledon
        Djokovic vence a Auger-Aliassime en partido de más de cinco horas en Wimbledon

        Djokovic vence a Auger-Aliassime en partido de más de cinco horas en Wimbledon

        SLP

        AP

        Djokovic objetó el cierre temprano del techo en Wimbledon, y Sinner se prepara para enfrentar al campeón defensor.

        Serena Williams anuncia regreso al Abierto de Estados Unidos 2024
        Serena Williams anuncia regreso al Abierto de Estados Unidos 2024

        Serena Williams anuncia regreso al Abierto de Estados Unidos 2024

        SLP

        AP

        Entrenadores y expertos destacan la preparación y motivación de Williams para el torneo.