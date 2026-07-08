ADSL aplasta al Sporting

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El Club Atlético de San Luis continúa mostrando buenas sensaciones de cara al Torneo Apertura 2026, luego de imponerse con autoridad 4-0 al Sporting San José en su tercer encuentro de preparación, disputado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva La Presa.

El conjunto dirigido por Diego Mejía dominó gran parte del compromiso y resolvió el partido con una contundente actuación en la segunda mitad. Los goles fueron obra de David Rodríguez, Marcelo Rangel y un doblete de Rafael Llorente.

Para el arranque del encuentro, el estratega potosino envió al terreno de juego a Andrés Sánchez, Eduardo Águila, Robson Bambu, Aldo Cruz, Román Torres, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge, Ronaldo Nájera, Lucas Esteves, Santiago Muñoz y Leonardo Flores.

Durante los primeros 45 minutos, Atlético de San Luis fue el equipo que más propuso al ataque, controló la posesión del balón y generó las oportunidades más claras de gol. Sin embargo, la falta de contundencia mantuvo el empate sin anotaciones al descanso.

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La historia cambió apenas iniciada la parte complementaria. Al minuto 46, David Rodríguez abrió el marcador, mientras que un minuto después Rafael Llorente amplió la ventaja con el 2-0, dando tranquilidad al conjunto potosino.

Con el desarrollo del partido, Diego Mejía realizó varias modificaciones, dando ingreso a Gibrán Lajud, Luis Carrillo, Benjamín Galindo, Yoshimar Molina, Sebastián Pérez Bouquet, Anderson Duarte, Miguel García, Roberto Meráz y Marcelo Rangel, quienes mantuvieron el ritmo ofensivo del equipo.

En la recta final del compromiso, Rafael Llorente firmó su doblete al minuto 78 para colocar el 3-0, y dos minutos más tarde Marcelo Rangel sentenció el encuentro con el cuarto tanto, sellando una convincente victoria para los rojiblancos.

Con este resultado, Atlético de San Luis mantiene un balance positivo en su etapa de preparación y continúa afinando detalles antes del inicio del campeonato. El último compromiso de pretemporada será el próximo 10 de julio, cuando reciba a Mineros de Zacatecas en el Estadio Libertad Financiera, en el ensayo final previo al arranque del Torneo Apertura 2026.