ADSL Femenil lista para nueva etapa

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El Atlético de San Luis Femenil iniciará una nueva etapa en la Liga MX Femenil con la implementación del nuevo formato de competencia que entrará en vigor a partir del Torneo Apertura 2026, una modificación que busca fortalecer el nivel competitivo del certamen y ofrecer una nueva estructura para los 18 clubes participantes.

De acuerdo con el nuevo sistema, los equipos serán divididos en dos grupos de nueve integrantes. El conjunto potosino quedó ubicado en el Grupo 2, junto a América, Pachuca, Guadalajara, Pumas, Tijuana, Atlas, Puebla y Necaxa, donde buscará colocarse entre los mejores para acceder a la fase final del campeonato.

Durante la fase regular, Atlético de San Luis disputará un total de 14 encuentros. Ocho de ellos serán frente a los clubes de su mismo sector, mientras que los seis restantes los jugará ante equipos del Grupo 1, integrado por Tigres, Monterrey, Toluca, FC Juárez, Cruz Azul, León, Querétaro, Atlante y Santos Laguna.

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico potosino comenzará su participación en el Apertura 2026 el próximo domingo 2 de agosto, cuando reciba a Toluca en el duelo correspondiente a la Jornada 1.

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A lo largo del torneo, las rojiblancas también enfrentarán a Tijuana, Guadalajara, Puebla, Atlas, Necaxa, Santos Laguna, Pachuca, Tigres, Querétaro, FC Juárez, América y León, antes de cerrar la fase regular el 6 de noviembre con una visita a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

Al término de la primera fase, los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Liguilla, conformando una fase final de ocho clubes. Los cuartos de final se disputarán del 11 al 16 de noviembre, las semifinales del 9 al 13 de diciembre, mientras que la gran final está programada para jugarse los días 16 o 17 y 19 o 20 de diciembre.