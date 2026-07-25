Lando Norris consigue primera pole 2026 en Hungría con penalizaciones a Hamilton

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MOGYORÓD, Hungría (AP) — El campeón defensor de la Fórmula 1, Lando Norris, consiguió su primera pole del 2026 al arrebatarle la posición a Lewis Hamilton por apenas 0,012 de segundo el sábado, de cara al Gran Premio de Hungría.

Penalizaciones afectan a Hamilton y Antonelli en la parrilla

Hamilton iba camino a ampliar su récord con la 105.ª pole de su carrera, y la primera en un gran premio completo desde Hungría en 2023, antes de que Norris se colara para quitársela.

Luego vino un giro. Un par de penalizaciones en la parrilla hicieron caer a Hamilton al quinto puesto y al líder del campeonato, Kimi Antonelli, al séptimo para la carrera de este domingo.

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"Ha pasado un tiempo", dijo Norris acerca de su espera para llevarse la pole. "Me sentí confiado todo el fin de semana".

Norris sintió que fácilmente podría haber ido mucho más rápido si hubiera tenido tiempo para otra vuelta a fin de corregir errores.

"Tenía la confianza para empujar más", dijo. "Lo llevé a un territorio inexplorado en cuanto a lo que le pasa al equilibrio cuando lo empujo a ese siguiente nivel, y perdí un poco de tiempo en un par de lugares".

Norris añadió que las mejoras al auto de McLaren le dan confianza para el domingo, pero "hay una carrera larga mañana y va a ser difícil".

Charles Leclerc fue el tercero mejor con Ferrari, tras quedar a 0,238 segundos, pero saldrá segundo junto a Norris.

Mercedes, el equipo dominante de la F1 este año, tuvo un día inusitadamente malo incluso antes de la penalización de Antonelli. El italiano se clasificó cuarto y su compañero George Russell terminó séptimo.

Mercedes también podría enfrentar un trabajo de reparación después de que Russell se detuvo en la pista cuando regresaba a los pits.

El argentino Fabio Colapinto saldrá en la 13ra posición, con Alpine. El mexicano Sergio Pérez será último de la parrilla con su Cadillac.

Declaraciones y reacciones tras la clasificación

Hamilton cayó al quinto puesto en la parrilla para la carrera con una penalización de tres posiciones por obstaculizar al Oscar Piastri de McLaren.

Eso significó brevemente que Antonelli saldría por delante de sus dos principales rivales por el título, pero luego él también fue relegado tres posiciones por ignorar una bandera amarilla cuando pasó a Max Verstappen, que había hecho un trompo en la última curva.

El piloto australiano gesticuló con enojo hacia Hamilton después de tomar una acción evasiva cuando vio que el Ferrari de su rival iba lento por el interior de la primera curva. Piastri terminó quinto.

A una pregunta sobre cuál fue su principal problema en la clasificación, Piastri dijo: "Lewis no mira por sus espejos".

Hamilton dijo que no había tenido la habitual actualización por radio de su equipo advirtiéndole de autos más rápidos detrás y les dijo a los comisarios que no pudo ver a Piastri en sus espejos.

"Me lo dijeron literalmente cuando él estaba en el ápice detrás de mí, así que no tenía idea... Pensé que todos habían terminado su vuelta", admitió Hamilton. "Fue una locura porque (la sesión) había sido limpia y obviamente esto no fue intencional".

Hamilton ha ganado ocho veces en Hungría y este fue un día de arrepentimientos pese a ser una de sus mejores actuaciones en clasificación desde que se unió a Ferrari el año pasado. "Claramente teníamos el auto para estar en la pole hoy y simplemente no cumplí, así que eso es difícil de digerir", comentó.

Antonelli cayó al séptimo puesto en la parrilla cuando los comisarios dictaminaron que, aunque había levantado el pie del acelerador por la bandera amarilla, fue "insuficiente y no sostenido". Condujo más rápido que en su vuelta anterior cuando pasó el auto averiado de Verstappen más adelante en la curva.

Eso significó que Antonelli no se benefició de la actitud generosa que se mostró el mes pasado con Russell, quien consiguió la pole para el Gran Premio de Austria pese a una bandera amarilla porque se dictaminó que frenó lo suficiente.

La última pole de Norris en un gran premio termina mal

Es la 17.ª pole de su carrera en una sesión clasificatoria completa para Norris, lo que lo pone a la par de un héroe británico, el tricampeón Jackie Stewart. También es su primera desde el Gran Premio de Las Vegas en noviembre, aunque a partir de ahí todo salió mal.

Al día siguiente perdió el liderato ante Verstappen, su entonces rival por el título, y terminó el día con una doble descalificación para él y Piastri, su compañero de equipo en McLaren, por un problema de configuración del equipo.

La última victoria de Norris en un gran premio completo fue una carrera antes de eso en Sao Paulo, aunque tiene una victoria este año en la carrera sprint de Miami.