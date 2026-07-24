ADSL renueva a Salles-Lamonge

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Club Atlético de San Luis anunció la renovación de contrato del mediocampista francés Sébastien Salles-Lamonge, quien continuará vinculado a la institución potosina hasta el año 2028, consolidándose como una de las piezas clave del proyecto deportivo del equipo.

Desde su llegada para el Torneo Apertura 2023, el futbolista francés se ha convertido en uno de los referentes del conjunto rojiblanco gracias a su regularidad, liderazgo y calidad en el mediocampo. A la fecha, acumula más de 100 partidos oficiales y más de 7 mil 800 minutos disputados con la camiseta del Atlético de San Luis.

Además de su aporte en la generación de juego, Salles-Lamonge ha dejado una huella importante en la historia del club al ubicarse como el cuarto máximo goleador del Atlético de San Luis, con 22 anotaciones, varias de ellas recordadas por la afición debido a su calidad técnica y espectacularidad.

La directiva destacó que la renovación del mediocampista representa un paso importante para dar continuidad al proyecto deportivo y mantener la base del plantel que buscará ser protagonista en los próximos torneos de la Liga MX. Tras concretarse la extensión de su contrato, Sébastien Salles-Lamonge expresó su satisfacción por continuar formando parte de la institución potosina y reiteró su compromiso de seguir trabajando para cumplir los objetivos deportivos del club.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí