ADSL visita hoy al Inter Miami en Leagues Cup

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El Club Atlético de San Luis afrontará este miércoles uno de los compromisos más importantes del semestre al visitar al Inter Miami en el UN Stadium, en el duelo correspondiente a la jornada inaugural de la Leagues Cup 2026, programado para las 17:30 horas.

Previo al encuentro, el director técnico Diego Mejía y el delantero potosino David Rodríguez compartieron sus impresiones sobre el reto que representa enfrentar a uno de los equipos más poderosos de la Major League Soccer, además de destacar la importancia del torneo para el crecimiento del club.

Diego Mejía resaltó la estructura deportiva con la que cuenta el conjunto estadounidense y explicó que el desarrollo de futbolistas dentro de este tipo de organizaciones exige jugadores con una gran capacidad de adaptación y condiciones integrales.

"Es una estructura muy completa que forma parte de muchos equipos alrededor del mundo. La red de scouting que tiene este club es bastante importante y permite observar jugadores de diferentes niveles durante su proceso de formación. Hoy estos grandes clubes buscan futbolistas con mucha adaptabilidad a distintos contextos, que físicamente sean muy completos y técnicamente estén por encima de la media. Pensando en lo que nosotros podemos ofrecer como región, tanto México como Estados Unidos cuentan con muchos perfiles que pueden llamar la atención de estos grandes clubes", señaló el estratega.

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Por su parte, David Rodríguez, quien se formó futbolísticamente en los Estados Unidos, consideró que actualmente las diferencias entre ambas ligas son cada vez menores y que el verdadero reto será demostrar dentro de la cancha la capacidad del conjunto potosino.

"Yo crecí jugando aquí en Estados Unidos, me formé en el FC Dallas y conozco el futbol de ambos países. Hoy creo que ya no existe tanta diferencia entre el futbol mexicano y el estadounidense. Quizá la principal diferencia está en la calidad de jugadores como Messi, Casemiro y los demás integrantes del equipo. Como dice el profesor Diego, este será un partido en el que podemos salir como víctimas o salir a proponer, y la calidad se tendrá que demostrar dentro de la cancha, independientemente de los nombres que tenga el rival", comentó el atacante.

Mejía también reconoció la dificultad del grupo que enfrentará Atlético de San Luis en esta edición de la Leagues Cup: "Nos sentimos afortunados de enfrentar a dos de los mejores sembrados de la MLS como Miami y Nashville. Es una oportunidad muy grande para demostrarnos en qué lugar estamos en cuanto a rendimiento. Estoy seguro de que competiremos bien y tenemos muy claro el objetivo de avanzar a la siguiente ronda y pelear por un lugar en la próxima Concacaf Champions", afirmó.