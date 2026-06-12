ADSL ya conoce su calendario

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La Liga MX dio a conocer el calendario oficial del Torneo Apertura 2026, certamen en el que el Atlético de San Luis buscará consolidarse como uno de los equipos protagonistas y pelear por un lugar en la Fase Final desde las primeras jornadas.

El conjunto potosino arrancará su participación el próximo viernes 17 de julio, cuando reciba a Cruz Azul en el Estadio Libertad Financiera a las 19:00 horas, en lo que será uno de los encuentros más atractivos de la jornada inaugural.

Para la segunda fecha, los dirigidos por Diego Mejía tendrán una complicada visita al Estadio Universitario, donde enfrentarán a Tigres el viernes 24 de julio a las 19:00 horas. Posteriormente, regresarán a territorio potosino para medirse a Tijuana el viernes 31 de julio a las 21:00 horas.

A lo largo de la fase regular, la afición potosina podrá disfrutar de importantes encuentros en casa, ya que el Estadio Libertad Financiera recibirá las visitas de Pachuca, Guadalajara, Necaxa, Santos Laguna, Querétaro, Atlas y FC Juárez.

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Entre los compromisos más esperados destaca el duelo ante Guadalajara, programado para el sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas, partido que tradicionalmente genera gran expectativa por la convocatoria del conjunto rojiblanco.

Asimismo, uno de los encuentros de mayor rivalidad para la escuadra potosina será una nueva edición del Clásico de la 57, cuando Atlético de San Luis reciba a Querétaro el martes 20 de octubre a las 19:00 horas, en un duelo que promete emociones dentro y fuera de la cancha.

En calidad de visitante, los potosinos enfrentarán a Tigres, América, Monterrey, León, Pumas, Toluca, Atlante y Puebla, equipo ante el que cerrarán su participación en la fase regular el próximo viernes 20 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

Una vez concluida la etapa regular, la Liga MX tiene programados los Cuartos de Final del 25 al 29 de noviembre, mientras que las Semifinales se disputarán del 2 al 6 de diciembre.

La Gran Final del torneo Apertura 2026 está contemplada para jugarse los días 10 y 13 de diciembre, aunque existe la remota posibilidad de que se recorra al 24 y 27 de diciembre, dependiendo de la calendarización internacional.