Gobierno acarrearía escolares al estadio
Organización civil alerta sobre uso de estudiantes para rellenar espacios en inauguración.
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Autoridades estatales movilizarán estudiantes para rellenar el estadio Alfonso Lastras en la inauguración del Mundial de Fútbol, denuncia Ciudadanos Observando.
Ciudadanos Observando denuncia traslado de alumnos a estadio en San Luis
El presidente de la organización civil, José Guadalupe González Covarrubias, confirmó que llegaron solicitudes del Gobierno del Estado para incorporar a los alumnos de primaria a los autobuses que estarán disponibles en el exterior de las escuelas para llevarlos al estadio, de manera que rellenen el área de butacas y presencien el evento inaugural.
Procedimiento recuerda práctica de 1982 con participación obligatoria de niños en eventos
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Las "invitaciones" fueron hechas llegar a los padres de familia, corrieron entre los planteles educativos a nombre de la dirección de los planteles, con formatos utilizados con un texto genérico, en el que se les pide anexar su nombre, su firma y su identidad, con una respuesta visible afirmativa o negativa a la petición de llevar a su hijo al estadio para engrosar la capacidad en el evento inaugural.
Explicó que el procedimiento es similar al que se recuerda de 1982, cuando el sistema educativo obligó a los niños de escuela a participar en una coreografía conocida como "Pajaritos a volar", con el fin de rellenar los espacios públicos por donde pasaría el entonces candidato a la presidencia, Miguel de la Madrid Hurtado, intento que llevó a protestas airadas por el entreguismo de los directores.
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