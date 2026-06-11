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Gobierno acarrearía escolares al estadio

Organización civil alerta sobre uso de estudiantes para rellenar espacios en inauguración.

Por Redacción

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Gobierno acarrearía escolares al estadio
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      Autoridades estatales movilizarán estudiantes para rellenar el estadio Alfonso Lastras en la inauguración del Mundial de Fútbol, denuncia Ciudadanos Observando.

      Ciudadanos Observando denuncia traslado de alumnos a estadio en San Luis

      El presidente de la organización civil, José Guadalupe González Covarrubias, confirmó que llegaron solicitudes del Gobierno del Estado para incorporar a los alumnos de primaria a los autobuses que estarán disponibles en el exterior de las escuelas para llevarlos al estadio, de manera que rellenen el área de butacas y presencien el evento inaugural.

      Procedimiento recuerda práctica de 1982 con participación obligatoria de niños en eventos

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      Las "invitaciones" fueron hechas llegar a los padres de familia, corrieron entre los planteles educativos a nombre de la dirección de los planteles, con formatos utilizados con un texto genérico, en el que se les pide anexar su nombre, su firma y su identidad, con una respuesta visible afirmativa o negativa a la petición de llevar a su hijo al estadio para engrosar la capacidad en el evento inaugural.

      Explicó que el procedimiento es similar al que se recuerda de 1982, cuando el sistema educativo obligó a los niños de escuela a participar en una coreografía conocida como "Pajaritos a volar", con el fin de rellenar los espacios públicos por donde pasaría el entonces candidato a la presidencia, Miguel de la Madrid Hurtado, intento que llevó a protestas airadas por el entreguismo de los directores.

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