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Encuentra a desconocida en el patio de su casa

Por Redacción

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Encuentra a desconocida en el patio de su casa
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      Policías municipales de la capital realizaron la detención de una mujer señalada por el delito de allanamiento en una vivienda ubicada en el Barrio de Tlaxcala, quedando a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

      Los agentes municipales se aproximaron al llamado de la parte afectada, quien indicó haber salido un momento de su vivienda y al regresar detectó a una mujer desconocida en el patio de su casa, pidiéndole que se fuera, pero esta no le hizo caso.

      Ante el temor a su integridad, la parte afectada solicitó a los oficiales proceder con la detención de la implicada, que responde al nombre de Brenda "N" de 45 años.

      Enseguida, se procedió  con su traslado al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica correspondiente, y posteriormente fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

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