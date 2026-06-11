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Por intentar darse a la fuga se vuelca

Ningún peatón estaba cerca del lugar donde ocurrieron los percances

Por Redacción

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Por intentar darse a la fuga se vuelca
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      La mañana de este miércoles se registró un choque múltiple y una volcadura debajo del puente de la avenida José de Gálvez y la carretera ´57, los cuales dejaron solamente daños materiales. 

      Fue alrededor de las ocho de la mañana del miércoles, cuando cuatro vehículos se vieron involucrados en un siniestro vial, que solamente dejó a los conductores con golpes leves, los cuales, luego de ser valorados por paramédicos, no ameritaron su traslado a una clínica para su atención.

      Los percances fueron ocasionados por una persona que conducía una camioneta Chevrolet caja seca, quien al principio impactó por alcance a un automóvil Nissan, proyectando a este contra otra camioneta Toyota de color blanco de trasporte de personal que se encontraba delante.

      Tras esto, el conductor de la camioneta Chevrolet caja seca, en un intento de darse a la fuga, impactó de costado contra una camioneta Ford expedition de color negro que iba en marcha. Tras la colisión, la camioneta Chevrolet terminó volcada hacia su costado derecho y la camioneta negra fue proyectada contra una columna del puente Gálvez destrozando la parte frontal del vehículo.

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      Cabe mencionar que los siniestros no pasaron a mayores, ya que ningún peatón se encontraba cerca del lugar de los choques.

      Momentos después de los hechos, peritos de la Guardia Civil de la capital acudieron para tomar conocimiento de los múltiples percances, así como para trasladar los autos con mayores daños a una pensión.

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