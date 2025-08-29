Águilas del América buscan liderato en la Liga MX ante Tuzos del Pachuca

Las Águilas del América saldrán este sábado en búsqueda de la punta de la Liga MX al enfrentar a los Tuzos del Pachuca, un rival que suele atragantarse a los de Coapa, que deberán ofrecer su mejor futbol para salir con los tres puntos del estadio de la Ciudad de los Deportes.

Los hidalguenses vienen de dos fechas sin ganar (perdieron 2-0 ante los Xolos y empataron 1-1 con el León), mientras que los americanistas sumaron dos triunfos de visita ante Tigres y Atlas (3-1 y 4-2) mostrando fortaleza ofensiva.

Ambos conjuntos están en la parte alta de la tabla: el Pachuca lugar 4 con 13 puntos (4 ganados, 1 empatado, 1 perdido), mientras las invictas Águilas están en segundo sitio con 14 unidades (4 ganados, 2 empatados); es pues en números un duelo de alto calibre.

Y en ofensivas también andan bien los dos cuadros: el América ha anotado 13 veces (recibido 6), y el Pachuca 11 (5 recibidos); más nivelado no puede lucir más este compromiso de la jornada 7 del Torneo Apertura 2025.

Por la localía el favorito es el equipo dirigido por André Jardine, pero los pupilos de Jaime Lozano pueden sorprender en la Ciudad de México y llevarse parte o todo el botín.

De entrada, parece que habrá muchas anotaciones y la exigencia de la afición es que no se hable del arbitraje de Ismael Rosario López Peñuelas, quien estará acompañado de Jorge Antonio Sánchez Espinoza y Jesús Lorenzo Soto Dávila.

Así pues, se espera un buen espectáculo este sábado en punto de las 21:05 horas (tiempo del centro de México) y la transmisión está anunciada en TUDN, canal 5 y la plataforma VIX.