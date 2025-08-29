logo pulso
Recibe el ADSL al campeón Toluca

El cuadro local buscará salir de su mala racha ante los dirigidos por Tony Mohamed

Por Romario Ventura

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Recibe el ADSL al campeón Toluca

La noche de este viernes, el Atlético de San Luis tendrá un duro reto en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, en el inicio de la jornada 7 en punto de las 19:00 horas reciba la visita del actual campeón de la Liga MX, el Toluca, en lo que será el primero de sus dos compromisos consecutivos como local.

El conjunto potosino buscará romper la hegemonía escarlata, ya que Toluca ha ganado los últimos cinco enfrentamientos directos en Liga MX, con un marcador global de 13-3. 

Esta es la racha más larga de victorias de los “Choriceros” sobre los potosinos en el historial.

En su más reciente partido, Toluca cayó por la mínima (0-1) frente a Cruz Azul, registrando apenas un remate al arco, algo que no le sucedía en liga desde abril de 2024, cuando enfrentó a FC Juárez.

Por su parte, el Atlético de San Luis llega con la motivación de jugar en casa, aunque con un dato curioso: acumula 19 partidos sin empatar como local en Liga MX (12 victorias y 7 derrotas), siendo su última igualdad en julio de 2024 ante Tijuana (1-1). Se trata de la racha activa más larga sin empates en su estadio para un club del certamen.

En la tabla, Toluca suma 10 puntos tras seis jornadas (3 triunfos, 1 empate y 2 derrotas), una marca que solo había alcanzado en una ocasión en los últimos cinco torneos, cuando llegó a 14 unidades en el Apertura 2024.

