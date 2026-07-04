Aguirre furioso por el intento de cambio de horario

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México.- Fue un día caótico para la Selección Nacional. El supuesto cambio de horario para el partido contra Inglaterra significaba un duro golpe para los británicos, pero al parecer, también para Javier "El Vasco" Aguirre.

Al menos así lo manifestó el "Vasco", luego de que se manejara la versión de una modificación del juego, que estaba programado en un inicio a las 18:00 horas y después para las 12:00 horas.

"Para nada, cero, nombre... ventaja ninguna, al contrario, te digo está todo diseñado para, desde ese día de Ecuador comentamos, sabíamos el horario, sabíamos la sede, no sabíamos el rival, es cierto, pero al final de cuentas, sí me rompen un poquito la madre. No nos queda más que acatar lo que diga FIFA", declaró el director técnico del tricolor para Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula.

Aguirre dijo estar "bastante encabronado" con el cambio, ya que asegura, cambia su planeación para antes del encuentro.

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"Por supuesto, la comida, la siesta, la fisioterapia, todo, parece una tontería, pero no lo es. Hoy [ayer] están trabajando aquí 60 personas para que estos 26 amigos salgan el domingo a ganar el partido, o sea, no es cosa menor. La verdad es que es bastante importante el cambio y ya te digo, puedo entender razones y argumentos, pero a mí no me consultó y sí, estoy bastante encabronado", aseveró.

"Ajo y agua... Como una patada en el estómago, porque esto cambia todo el plan, todo el trabajo; no que se vaya al garete, pero casi, porque te estás tragando seis horas programadas", dijo antes de que se confirmara que no había cambios.