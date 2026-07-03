Argentina enfrenta a Cabo Verde en Miami por Mundial 2026

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Lionel Messi se sentirá en casa para seguir ampliando su récord de goles cuando Argentina enfrente a Cabo Verde.

El capitán argentino jugará por primera vez en el Mundial en la misma ciudad que lo adoptó como hijo hace tres años (Miami) y al que llevó al título de la MLS por primera vez en su historia en 2025.

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Messi, de 39 años, buscará liderar a la Albiceleste hacia los octavos de final y ampliar su ventaja como artillero histórico de la Copa del Mundo con 19 goles, mientras el francés Kylian Mbappé le pisa los talones, con 18. El argentino ha convertido seis tantos en los tres partidos de la primera ronda.Parece todo dado para una fiesta albiceleste en Miami, con fanáticos dispuestos a pagar cifras estratosféricas en la reventa —entre mil 800 y 2 mil dólares— con tal de presenciar una nueva función del equipo comandado por Lionel Scaloni, que llegará al partido 100 al frente del seleccionado mayor.El ganador del cruce se medirá contra el que salga del duelo Australia-Egipto en dieciseisavos.Por su parte, el debutante Cabo Verde, la pequeña nación insular —de poco más de 500 mil habitantes— frente a la costa occidental de África, logró una clasificación impensable que se enhebró con tres empates: 0-0 con España, la vigente campeona de Europa; un 2-2 contra la dos veces campeona mundial Uruguay y finalmente un 0-0 frente a Arabia Saudita.Con una defensa férrea y un Vozinha estelar, los africanos sufrieron apenas una derrota en sus últimos 15 partidos. Y en las eliminatorias africanas terminaron invictos, demostrando que lo suyo en el Mundial no es casualidad.¿Cuándo y dónde ver el Argentina vs Cabo Verde?Este día, la Selección Argentina quiere mantener el invicto y sellar su pase a los Octavos de Final del Mundial 2026, en Miami.· Fecha: Viernes 3 de julio· Horario: 16:00· Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Pase Mundial