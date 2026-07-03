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Suiza avanza a octavos del Mundial 2026 en Vancouver

Suiza derrotó 2-0 a Argelia en Vancouver y se instaló en octavos de final del Mundial 2026.

Por El Universal

Julio 03, 2026 03:58 p.m.
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Suiza avanza a octavos del Mundial 2026 en Vancouver
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      Suiza se instaló en la próxima ronda del Mundial al derrotar por 2-0 a Argelia en Vancouver, ciudad en la que chocará el martes por el pasaje a cuartos de final con el vencedor del duelo que animaban hoy en Kansas City Colombia y Ghana cerrando los dieciseisavos de final de esta Copa. Breel Embolo, del francés Rennes, abrió el marcador a los diez minutos y celebró su segundo tanto en el torneo, en tanto que Dan Ndoye, delantero del Nottingham Forest, sentenció el pleito apenas iniciado el complemento para los dirigidos por Murat Yakin. En un partido arbitrado por el argentino Yael Falcón Pérez, el combinado helvético fue claro dominador frente a los "Zorros del Desierto" entrenados por Vladimir Petkovic y estableció rápidas diferencias comandado por Johan Manzambi, mediocampista del alemán Friburgo y artillero de Suiza en este Mundial con tres festejos. El seleccionado europeo pudo haber ganado por una diferencia más amplia si Fabian Rieder, con el arco a su disposición, no fallaba su remate que se estrelló en la humanidad de Luca Zidane, hijo del campeón mundial francés Zinedine Zidane y ex director técnico del Real Madrid que tomaría las riendas de la selección gala después de esta Copa. Argelia no llegó con peligro sobre la valla defendida por Gregor Kobel, arquero del Borussia Dortmund, en todo el segundo tiempo a pesar de haber contado con Riyad Mahrez, actualmente en el fútbol saudita y con pasado en Leicester y Manchester City, quien se despidió así de su selección nacional con la que festejó 40 goles en más de 100 partidos. La alegría se vivió en el vestuario de Suiza y se tradujo en optimismo, como manifestó Embolo al final del duelo cuando afirmó: "El sueño continúa y es cada vez más lindo porque seguimos avanzando en esta Copa. Espero que lleguemos aún más lejos".

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