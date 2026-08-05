Albies y Riley pegan HR en gane de Bravos

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ATLANTA.- Ozzie Albies y Austin Riley conectaron jonrones y los Bravos de Atlanta ampliaron su racha de victorias a seis juegos la noche del martes con un triunfo por 4-2 sobre los Marlins de Miami.

Grant Holmes (7-4) lanzó seis entradas sin permitir carreras, al admitir cinco hits y otorgar una base por bolas mientras sorteaba un error de Albies. Redujo su efectividad a 3,67.

Albies haló el primer lanzamiento que vio en la segunda entrada para un jonrón al jardín derecho, su 19no de la temporada. Riley disparó un jonrón de dos carreras ante John King en la séptima. Matt Olson se fue de 2-3 y recibió un pelotazo por los Braves, que tienen marca de 10-2 en casa desde la pausa del Juego de Estrellas.

Dylan Dodd entró como relevista con un hombre en base en la séptima, y provocó un elevado y una doble matanza con rodado para mantener intacta la blanqueada.

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El cubano Raisel Iglesias permitió dos carreras en la novena entrada. Con corredores en primera y segunda y dos outs, los Braves aseguraron la victoria cuando Drake Baldwin puso out a Jakob Marsee, que intentaba robarse la tercera base.

Ryan Gusto (0-3) trabajó un máximo de la temporada de seis entradas, al permitir una carrera con el jonrón de Albies y ponchar a cinco.