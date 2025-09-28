Debacle merengue en derbi de Madrid

BARCELONA.- La última vez que Julián Álvarez enfrentó al Real Madrid, su desliz en la tanda de penales llevó a otra dolorosa derrota para el Atlético de Madrid.

Álvarez se redimió el sábado al anotar dos goles para impulsar una memorable victoria 5-2 sobre el acérrimo rival del Atlético en un derbi de La Liga. Fue la primera vez en 75 años que el Atlético anotó cinco goles contra su rival de ciudad.

“La Araña” eclipsó a Kylian Mbappé, quien anotó mientras el Madrid construía una ventaja de 2-1. Álvarez convirtió un penal para poner a los anfitriones arriba 3-2 al inicio de la segunda mitad antes de añadir un segundo gol con un exquisito tiro libre.

El Atlético de Diego Simeone infligió a Xabi Alonso su primera derrota de la temporada después de que el Madrid ganó todos sus seis partidos de La Liga y su debut en la Liga de Campeones. La única otra derrota de Alonso desde que asumió como entrenador del Madrid en el verano fue contra el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Copa Mundial de Clubes en julio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Barcelona puede superar al líder Madrid con una victoria en la Real Sociedad el domingo. El Atlético subió al cuarto lugar, a seis puntos del Madrid.

Jude Bellingham fue una inclusión sorpresa por Alonso en el once inicial del Madrid. No había sido titular para el Madrid desde la Copa Mundial de Clubes en los Estados Unidos, después de lo cual se sometió a una operación en su hombro izquierdo el 16 de julio. Regresó al campo el fin de semana pasado y jugó un total de 20 minutos como suplente en dos victorias de La Liga.

El pase y el ímpetu de Arda Guler mantuvieron al Madrid en el partido hasta que cometió el penal que ayudó al Atlético a tomar el control total.

El Atlético marcó el ritmo cuando el defensor Robin Le Normand cabeceó un centro del hijo de Simeone, Giuliano Simeone, a los 14 minutos.

Guler ayudó al Madrid a responder contra el flujo del juego cuando asistió a Mbappé para anotar su séptimo gol líder de la liga en el 25. Guler luego puso al Madrid al frente al 36 al volear un pase de Vinícius Júnior.

El Atlético, sin embargo, mantuvo la presión en su Estadio Metropolitano, liderado por el mediocampista Pablo Barrios.