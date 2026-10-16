Alex de Alba listo para Yucatán

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El AGA Racing Team se prepara para un fin de semana decisivo en NASCAR México Series, con la disputa de dos carreras este 17 y 18 de octubre en el Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi, sede que recibirá por primera vez al campeonato de autos stock más importante de Latinoamérica. En esta visita histórica, el piloto potosino Alex de Alba buscará sumar puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por el título de la temporada 2026.

La doble jornada surge tras la reprogramación de la novena fecha del calendario, por lo que el campeonato celebrará dos competencias en un mismo fin de semana, incluida la semifinal de la temporada. Para De Alba, campeón de 2025, el objetivo será aprovechar ambas oportunidades y evitar perder terreno en la clasificación, con la mira puesta en llegar a la final en la Ciudad de México con posibilidades de refrendar la corona.

Actualmente, el piloto del tunero con el auto número 14 de AGA, patrocinado por Aga de Manzana, ocupa la séptima posición de The Chase con 2 mil 41 puntos, a 15 unidades del líder general. El reto será adaptarse al trazado yucateco de 3 mil 340 metros, una pista nueva para todos los equipos de la categoría, condición que coloca a los competidores ante un desafío similar en cuanto al conocimiento previo del circuito.

La actividad comenzará el sábado 17 de octubre con prácticas, calificación y la carrera sprint denominada "Aurora Networks-Ruckus Networks, Yucatán 120", pactada a 30 vueltas y correspondiente a la fecha nueve. Esta primera competencia será clave para que De Alba comience a sumar unidades y encuentre el ritmo necesario para afrontar el segundo compromiso del fin de semana.

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El domingo 18 se disputará la fecha 11, denominada "Gran Premio Yucatán 120", con una carrera de 50 vueltas que marcará la semifinal de la temporada 2026. Alex de Alba y el AGA Racing Team buscarán aprovechar al máximo esta doble cita para mantenerse en la contienda por el campeonato y llegar a la final capitalina con opciones de conquistar nuevamente The Chase de NASCAR México Series.