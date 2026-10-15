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HR Ratings baja calificación global de Pemex por ajuste soberano

A pesar de la reducción en deuda, Pemex sigue dependiendo del respaldo financiero del Gobierno federal para cubrir obligaciones.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 09:42 p.m.
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HR Ratings baja calificación global de Pemex por ajuste soberano
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- HR Ratings redujo la calificación global de largo plazo de Petróleos Mexicanos (Pemex) de HR BBB+(G) a HR BBB(G), con perspectiva estable, debido al ajuste que realizó a la nota soberana de México, mientras mantuvo la máxima calificación nacional de la petrolera en HR AAA.

      HR Ratings ajusta calificación global de Pemex y deuda

      En su reporte del 15 de octubre, la calificadora explicó que la revisión a la baja de la nota global de Pemex y de 25 emisiones de deuda se fundamentó en el ajuste a la calificación soberana del país, que también pasó de HR BBB+(G) a HR BBB(G).

      La agencia señaló que considera que la deuda de Pemex mantiene un estatus de soberana de facto debido al respaldo del Gobierno federal, mediante aportaciones para cubrir el servicio de la deuda, inversiones de capital y apoyos fiscales. También tomó en cuenta la relevancia de la petrolera como fuente de ingresos para el país.

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      Dependencia financiera de Pemex en el respaldo gubernamental

      "Reducción en los Apoyos del Gobierno Federal. En caso de que se presentara un cambio en la relación entre Pemex y el Gobierno Federal, que demuestre que la deuda de la Empresa ya no cuenta con el respaldo por parte del Gobierno Federal, la calificación de la Empresa podría ser modificada.

      "Deuda Soberana de México. Cualquier cambio, positivo o negativo, de la calificación soberana de México y en su perspectiva se reflejaría directamente en la calificación global de Pemex. Lo anterior se debe a que HR Ratings.

      "Considera que la deuda de Pemex tiene una garantía de facto por parte del Gobierno Federal", señaló la agencia en su reporte técnico.

      Así, HR Ratings ratificó la calificación HR AAA, con perspectiva estable, en escala nacional para Pemex y seis emisiones, así como la nota de corto plazo HR+1.

      En materia financiera, la calificadora reportó que al cierre del segundo trimestre de 2026 la deuda total de Pemex en pesos disminuyó 11.6%, respecto al cierre de 2025.

      En dólares, el saldo de la deuda también se redujo 9.1%, al pasar de 85 mil 200 millones de dólares al cierre de 2025 a 77 mil 500 millones al segundo trimestre de este año, explica la agencia sobre los estados financieros de Pemex.

      La revisión de la calificación global ocurre, por tanto, en un contexto en el que Pemex registra una reducción de sus pasivos, pero mantiene una estrecha dependencia del apoyo financiero del Gobierno federal para cubrir sus obligaciones.

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