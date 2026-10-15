Citlalli responde Marybel Villegas tras acusarla de amañar encuestas

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, contestó a la diputada morenista Marybel Villegas, quien había afirmado que "es una burla hacia el morenismo en el estado (Quintana Roo), en el país, donde se han evidenciado estas encuestas amañadas por parte de Citlalli".

Respuesta de Citlalli Hernández a las acusaciones

En la sección de comentarios del video compartido por EL UNIVERSAL, la exsecretaria de las mujeres comentó que a lo mejor Villegas Canché no conoce las entrañas de Movimiento de Regeneración Nacional, estatutos ni órganos internos.

"Porque yo soy presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, no soy la Comisión de Encuestas. No veo cómo puedo yo amañar alguna encuesta si yo no las hago", dijo.

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Al final, cuestionó si su diputación, por el distrito 2 (Chetumal), fue derivado de una encuesta, herramienta empleada por el partido político con el fin de elegir alguna candidatura de algún cargo de elección popular.

Acusaciones y futuro político de Marybel Villegas

Antes, la diputada federal por Morena, Marybel Villegas, anunció que estaba en pláticas con diferentes dirigentes partidistas, como Alberto Anaya del Partido del Trabajo (PT), para explorar alternativas y definir su futuro político.

"Estamos valorando no registrarnos en la coordinación municipal (de la defensa de la transformación y la soberanía nacional) que ahorita está esa etapa, y estamos platicando con varios líderes de partidos y, pues, obviamente, con el profe (Alberto) Anaya", declaró en entrevista con El Gran Diario de México.

"Es una burla hacia el morenismo en el estado, en el país, donde se ha evidenciado estas encuestas amañadas por parte de Citlalli (Hernández), presidenta de la Comisión (Nacional) de Elecciones, donde no sólo Quintana Roo presentó esta situación, sino en diferentes partes del país: Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Baja California, muchos estados donde se ha denunciado esta situación".

Cabe decir que la legisladora morenista se registró a la coordinación estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Quintana Roo, pero el resultado de la encuesta arrojó a Eugenio "Gino" Segura Vázquez.

Aseguró que los resultados presentados el pasado 15 de septiembre no reflejan la realidad política quintanarroense. Adelantó que se reunirá con ciudadanos de esta entidad para escuchar el descontento.

"Soy una mujer congruente, que no me quedo callada, y lo que he manifestado lo digo y lo sostengo", concluyó.