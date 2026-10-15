Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan cargos de tortura en tribunal de EE.UU.

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NUEVA YORK (AP) — El expresidente venezolano Nicolás Maduro insistió el jueves en un tribunal en que las acusaciones de tortura recién reveladas en su contra y contra su esposa son "acusaciones falsas".

Maduro y Cilia Flores, ambos con grilletes en los tobillos, fueron llevados al tribunal para enfrentar una imputación reescrita, que se amplía a partir de un conjunto inicial de cargos por narcotráfico para acusarlos de encabezar una campaña de represión patrocinada por el Estado que torturó a decenas de víctimas, entre ellas tres estadounidenses.

Maduro rechaza cargos y juez presenta declaración de no culpabilidad

Maduro desafió dos veces la solicitud de un juez de que presentara una declaración, y en lugar de ello calificó los cargos de "acusaciones falsas y testimonio falso", mediante un intérprete. Molesto, el juez Alvin K. Hellerstein tomó el asunto en sus propias manos, interviniendo que "se presentará una declaración de no culpabilidad en nombre del señor Maduro".

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Flores fue menos combativa. Después de decir que había leído una versión de la nueva acusación escrita en español, dijo al juez a través del intérprete de español: "Soy completamente inocente. No soy culpable".

Maduro y la ex primera dama venezolana fueron capturados en Caracas por el ejército de Estados Unidos durante una incursión nocturna en enero. Su juicio en Estados Unidos comenzará el 14 de junio de 2027, dos semanas más tarde de lo previamente fijado, según un calendario aprobado por el juez el jueves.

Como lo han hecho en el pasado, Maduro y Flores escucharon el proceso a través de audífonos que transmitían la voz de un traductor del tribunal. En ocasiones, Maduro, con gafas, revisó los documentos que tenía frente a él.

Cuando entraron a la sala del tribunal, Maduro saludó con la mano a personas en la galería y estrechó la mano de uno de sus abogados, Barry Pollack, mientras que Flores saludó con un beso en la mejilla a Mark Donnelly, uno de sus abogados.

Nueva imputación detalla sistema de tortura bajo Maduro y Flores

Cuando se anunciaron los nuevos cargos contra Maduro la semana pasada, Pollack indicó que el exmandatario venezolano los refuta y "espera con interés su día en el tribunal".

Pollack estuvo de acuerdo con la solicitud del gobierno de trasladar el juicio al 14 de junio. Le dijo a Hellerstein que el nuevo calendario era "muy agresivo" dadas las nuevas acusaciones, pero añadió que tiene la esperanza de que puedan cumplirlo.

Según la acusación reescrita, Maduro, de 63 años, supervisó un sistema de tortura que golpeaba, asfixiaba y aplicaba descargas eléctricas a sus víctimas. Se le acusa de recomendar personalmente métodos de tortura, recibir actualizaciones sobre el trato a víctimas específicas y amenazar con matar al hijo de un prisionero como forma de tortura psicológica.

Flores, de 70 años, exfiscal general, ayudó a desarrollar el sistema represivo y ordenó la tortura de algunas personas específicas, sostiene la acusación.

Maduro, quien se desempeñó como presidente de Venezuela desde 2013 hasta su captura en enero, ha estado bajo investigación durante años por la Corte Penal Internacional por acusaciones de crímenes de lesa humanidad, vinculadas a la represión de opositores. Siempre ha negado haber cometido delito alguno.

La tortura es un delito según el derecho internacional y puede ser procesada fuera del país donde ocurrió el abuso y sin importar la nacionalidad de las víctimas. Pero el procesamiento de funcionarios extranjeros en Estados Unidos es sumamente raro, y sólo se ha intentado unas pocas veces, como contra el hijo del presidente liberiano Charles Taylor, contra ciudadanos rusos responsables de crímenes de guerra en Ucrania y contra un exdirector de prisión en la Siria de Bashar Assad.

A principios de este año, Maduro y su esposa se declararon inocentes de las acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, que afirmaban que conspiraron para inundar a Estados Unidos con cocaína. Sus abogados sostienen que el caso debe ser desestimado por motivos de inmunidad, debido a que eran el mandatario y la primera dama de un país extranjero.

La acusación revisada abarca señalamientos de tortura que se remontan al ascenso de Maduro al poder en 2013, cuando asumió la presidencia tras su mentor Hugo Chávez, quien murió de cáncer ese año.

La pareja tenía previsto regresar a la sala del tribunal para otra audiencia previa al juicio el 17 de diciembre.