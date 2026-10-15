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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Este 15 de octubre se celebra en México el Día del Amaranto, una fecha que busca reconocer la importancia agrícola y alimentaria de este superalimento que, también es considerado un símbolo cultural de las comunidades mesoamericanas.

México celebra Día del Amaranto: valor cultural y nutricional

En náhuatl, el amaranto se conoce como "huahtli" y significa "la partícula más pequeña dadora de vida", tomando el papel de alimento prodigio desde la antigüedad, pues su cultivo y consumo ha trascendido a través de más de cinco milenios.

Semarnat impulsa Día del Amaranto en México desde 2017

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De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a partir del 2017 investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo, productores y consumidores de amaranto en México tuvieron la iniciativa de designar un día oficial para esta semilla. Previo a ello la alegría de Tulyehualco, Xochimilco, fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la CDMX.

Según un estudio realizado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos demostró que el amaranto es uno de los 36 cultivos más prometedores del mundo, por esta razón la misma institución lo describió como "El mejor alimento de origen vegetal para consumo humano".

El amaranto es uno de los productos de origen vegetal más completos, pues sus pequeños granos son una importante fuente de proteínas, minerales y vitaminas A, B, C, B1, B2, B3; así como de ácido fólico, niacina, calcio, hierro y fósforo.

Gracias a su alto contenido de fibra, el amaranto estimula el tránsito intestinal, favoreciendo la digestión y previniendo el estreñimiento.

Otro de los grandes beneficios del amaranto es que su contenido en proteína se asemeja al de la leche, por este motivo es considerado un superalimento que se acerca mucho a la proteína ideal propuesta para el consumo humano por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Además de ser altamente nutritivo, el amaranto es resistente a climas extremos, lo que facilita su cultivo en regiones áridas. Debido a este factor se perfila como uno de los alimentos que podrían solucionar una crisis alimentaria.