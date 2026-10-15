INE aprueba programa de conteo rápido para diputados

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el programa de realización del Conteo Rápido para la elección ordinaria de diputaciones federales del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Propósito y alcance del conteo rápido

En su sesión de este jueves, el Instituto aseguró que el propósito del conteo rápido es que la ciudadanía, los partidos políticos, los medios de comunicación y las autoridades electorales cuenten oportunamente con información preliminar, objetiva y confiable, sustentada en criterios estadísticos rigurosos, acerca de la posible conformación del Congreso de la Unión la misma noche de esta elección.

Cronología y metodología del conteo rápido

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El conteo rápido se hará el próximo 6 de junio, una vez que se haga el cierre de casillas y se comiencen a recibir los paquetes electorales de la votación de la Jornada Electoral de ese domingo, a partir de tendencias de acuerdo con los votos contados de manera seleccionada.

Al respecto, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, aseguró que el aval de dicho acuerdo "cumple una función indispensable para la confianza ciudadana: que la noche de la elección México cuente con **información seria, oportuna y sustentada en procedimientos técnicos y estadísticos", además de que se cuenta, dijo, "con un sistema electoral maduro, profesional y con capacidad probada para enfrentar procesos de enorme complejidad".

"A las mexicanas y los mexicanos les decimos con toda claridad: la noche del 6 de junio tendrán información producida con rigor científico, responsabilidad institucional y plena independencia profesional. Al INE le corresponde contarlos, protegerlos e informar con certeza", añadió.