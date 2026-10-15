logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

INE aprueba programa de conteo rápido para diputados

La consejera presidenta Guadalupe Taddei resaltó la importancia del conteo rápido para la confianza ciudadana.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 09:49 p.m.
A
INE aprueba programa de conteo rápido para diputados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el programa de realización del Conteo Rápido para la elección ordinaria de diputaciones federales del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

      Propósito y alcance del conteo rápido

      En su sesión de este jueves, el Instituto aseguró que el propósito del conteo rápido es que la ciudadanía, los partidos políticos, los medios de comunicación y las autoridades electorales cuenten oportunamente con información preliminar, objetiva y confiable, sustentada en criterios estadísticos rigurosos, acerca de la posible conformación del Congreso de la Unión la misma noche de esta elección.

      Cronología y metodología del conteo rápido

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El conteo rápido se hará el próximo 6 de junio, una vez que se haga el cierre de casillas y se comiencen a recibir los paquetes electorales de la votación de la Jornada Electoral de ese domingo, a partir de tendencias de acuerdo con los votos contados de manera seleccionada.

      Al respecto, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, aseguró que el aval de dicho acuerdo "cumple una función indispensable para la confianza ciudadana: que la noche de la elección México cuente con **información seria, oportuna y sustentada en procedimientos técnicos y estadísticos", además de que se cuenta, dijo, "con un sistema electoral maduro, profesional y con capacidad probada para enfrentar procesos de enorme complejidad".

      "A las mexicanas y los mexicanos les decimos con toda claridad: la noche del 6 de junio tendrán información producida con rigor científico, responsabilidad institucional y plena independencia profesional. Al INE le corresponde contarlos, protegerlos e informar con certeza", añadió.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      INE aprueba programa de conteo rápido para diputados
      INE aprueba programa de conteo rápido para diputados

      INE aprueba programa de conteo rápido para diputados

      SLP

      El Universal

      La consejera presidenta Guadalupe Taddei resaltó la importancia del conteo rápido para la confianza ciudadana.

      INE multa a Morena con casi 40 millones por afiliaciones indebidas
      INE multa a Morena con casi 40 millones por afiliaciones indebidas

      INE multa a Morena con casi 40 millones por afiliaciones indebidas

      SLP

      El Universal

      Ciudadanos denunciaron afiliaciones indebidas en Morena, lo que derivó en sanciones acumuladas por más de 70 millones.

      IMSS instala mesa de renegociación salarial con sindicato
      IMSS instala mesa de renegociación salarial con sindicato

      IMSS instala mesa de renegociación salarial con sindicato

      SLP

      El Universal

      Trabajadores sindicalizados del IMSS convocan a movilización nacional para exigir aumento y cambio en dirigencia.

      Citlalli responde Marybel Villegas tras acusarla de amañar encuestas
      Citlalli responde Marybel Villegas tras acusarla de amañar encuestas

      Citlalli responde Marybel Villegas tras acusarla de amañar encuestas

      SLP

      AP

      Marybel Villegas anunció diálogo con líderes de otros partidos y criticó resultados de encuestas en Quintana Roo.