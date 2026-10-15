IMSS instala mesa de renegociación salarial con sindicato

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) informó que se instaló formalmente una mesa de negociación y diálogo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para revisar una nueva propuesta de incremento salarial, en respuesta al resultado de la consulta realizada este miércoles, en votación personal, libre, directa y secreta.

A través de un comunicado, explicó que, en representación de las y los trabajadores, su prioridad es alcanzar acuerdos mediante el diálogo, con firmeza y responsabilidad en la defensa de sus derechos.

En ese sentido, detalló que mantendrán informados a los trabajadores sindicalizados del instituto sobre los avances y siguientes pasos.

Mesa de renegociación salarial entre IMSS y sindicato

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Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo Absurdo, precisó que el objetivo de la mesa es construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones de trabajo para quienes sostienen todos los días a la institución.

Trabajadores del IMSS amagan con nueva marcha el 21 de octubre

Los trabajadores sindicalizados del IMSS anunciaron que el próximo 21 de octubre realizarán otra marcha en todas las entidades del país, para seguir exigiendo que el aumento del 10% al salario tabular y la destitución del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos.

"En este momento convocamos a una movilización para el miércoles 21, la segunda gran movilización de todos los trabajadores del seguro social a nivel nacional. No vamos a parar este movimiento, y vamos a marchar cada 8 o 15 días hasta que sea entregada la cabeza de Rafael Olivos", afirmó Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología de Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI y vocero del movimiento.

Protestas y movilizaciones continúan en el IMSS

Por su parte, Zuiry Axel Hernández Heras, asistente médica en el Hospital General de Zona número 1, dijo que no han sido convocados ni por el SNTSS ni por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, para renegociar el aumento del salario tabular.

"No hemos sido nadie contactados ni convocados, no sabemos a qué se refiere (Zoé Robledo Aburto) con su mesa, la realidad es que la mesa de diálogo ya tuvo una oportunidad y fue una tomada de pelo", comentó.

Aseguró que las marchas continuarán "sin necesidad de tener un calendario establecido, porque esto dependerá realmente de las negociaciones que se permitan hacer para lograr el objetivo".

Eduardo Vinicio Martínez, representante de jubilados y pensionados, explicó que el aumento de 10% que exigen debe reflejarse directamente en el salario tabular y no en las prestaciones.

"Para los trabajadores de nueva contratación no se toman las prestaciones en cuenta para cálculo de una pensión, sino el sueldo tabular, y el sueldo tabular es pobre, tenemos 32 años de retraso en aumento del sueldo tabular y no lo vamos a aceptar", dijo.

Trabajadores del IMSS alistan bloqueos este viernes 16 de octubre

Trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtieron que continuarán con sus protestas a partir de este viernes para exigir el cumplimiento de sus demandas, entre las que destacan el aumento del 10% al salario tabular y la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

En ese sentido, Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI y vocero del movimiento, afirmó que el día de mañana se realizarán bloqueos viales en la carretera México-Pachuca para que "vean que no estamos jugando y vamos a seguir con las movilizaciones en las calles".

Por su parte, Eduardo Vinicio Martínez, representante de jubilados y pensionados, sostuvo que los cierres viales "se van a hacer. No podríamos darles una hora clara, porque nos tendríamos que poner de acuerdo para movilizar a nuestra gente, organizarla y que todo sea pacíficamente".

Además, declaró que "el aumento salarial no va a parar el movimiento. Queremos y exigimos el Congreso Nacional Extraordinario urgente, de lo contrario las movilizaciones y las protestas continuarán".