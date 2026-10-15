INE multa a Morena con casi 40 millones por afiliaciones indebidas

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INE multa a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con casi 40 millones de pesos por afiliaciones indebidas

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso nuevas multas a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por casi 40 millones de pesos, después de acreditar casos de afiliación indebida de ciudadanos que aparecieron en el padrón de dicho partido político sin haber otorgado su consentimiento. Con estas sanciones, las multas acumuladas por esta conducta superan los 70 millones de pesos desde octubre de 2025.

Acciones de la autoridad

Durante la sesión del Consejo General, celebrada este jueves 15 de octubre, las consejerías electorales aprobaron 20 procedimientos relacionados con afiliaciones irregulares. El monto de las sanciones asciende a 39 millones 924 mil pesos, cantidad que se suma a los cerca de 31 millones de pesos impuestos el año pasado.

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Las denuncias fueron presentadas por ciudadanos de diferentes entidades, como el Estado de México, Chiapas, Tlaxcala, Durango, Puebla y Jalisco, quienes desconocieron su incorporación al partido político fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los casos corresponde a un ciudadano de Coahuila que detectó que figuraba como militante de Morena desde el 22 de mayo de 2025. Tras presentar una queja, el INE solicitó a la organización política la documentación que acreditara su afiliación. Al no contar con elementos suficientes con el objetivo de demostrar que el registro se hizo con su consentimiento, la autoridad electoral determinó imponer una multa de 145 mil 271 pesos.

En otros expedientes, Movimiento de Regeneración Nacional presentó firmas digitalizadas e impresiones a color de credenciales para votar, pero las pruebas no fueron suficientes para acreditar la autenticidad de los registros cuestionados.

¿Qué declararon representantes de partidos?

Morena rechaza que exista un "modus operandi" en afiliaciones indebidas

Durante la discusión, el representante morenista ante el Consejo General del INE, Guillermo Santiago, rechazó que los casos permitan construir una conclusión generalizada sobre el comportamiento del partido político.

Argumentó que, al tratarse de una fuerza política con una militancia numerosa, existen ciudadanos que deciden ejercer su derecho a desafiliarse y cuestionó que se use el número de procedimientos y el monto de las multas con el objeto de establecer una narrativa sobre el conjunto de la organización política.

En contraste, Marco Baños, representante de Somos ante el Instituto Nacional Electoral, calificó las sanciones como históricas y señaló la gravedad de que ciudadanos aparezcan registrados sin haberlo autorizado.

"Morena ha sido susceptible a una multa acumulada por 39 millones 924 mil 142 pesos. Entre el 31 de octubre del 2025 y marzo del 2026 recibió otra multa por 31 millones 654 mil 5 pesos y el 3 de septiembre de este año recibió una más por 1 millón 914 mil pesos", explicó.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo que la afiliación indebida no es una problemática exclusiva de Morena, pues se han conocido casos relacionados con distintos partidos políticos. Sin embargo, advirtió que no se trata de un asunto menor.