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Alonso continuará en Aston Martin

Por AP

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Alonso continuará en Aston Martin
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      MOGYOROD.- Fernando Alonso ha sugerido que su futuro en la Fórmula 1 podría depender de si los autos se vuelven más agradables de conducir.

      Alonso y Aston Martin han tenido dificultades con un auto lento y poco fiable, el primero producido con el gurú del diseño Adrian Newey al mando. Alonso sumó el único punto del equipo hasta ahora esta temporada en el Gran Premio de Mónaco.

      El bicampeón de la F1 cumple 45 años la próxima semana y firmó lo que se describió como una extensión "por varios años" en 2024. Confirmó que todavía tiene contrato con Aston Martin para 2027.

      "Para mí, estoy tranquilo. Como he dicho muchas veces, estoy pensando. Necesito saber qué hago el año que viene y en los años siguientes. Me siento fresco, me siento motivado, me siento rápido, pero también necesito disfrutar lo que hago", manifestó Alonso antes del Gran Premio de Hungría.

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      Alonso fue muy crítico con las dos últimas carreras en Gran Bretaña y Bélgica, donde los autos se quedaron sin energía de batería en las rectas largas.

      "Creo que no es divertido de ver, no es divertido de conducir, y hemos estado repitiendo lo mismo en cada Gran Premio", comentó. "No es la misma adrenalina que solía tener conduciendo un auto de Fórmula 1. Eso es algo que necesito poner sobre la mesa. No es un problema con la competitividad del equipo. Es simplemente un problema de si la Fórmula 1 me da la adrenalina que necesito para vivir".

      Aston Martin llevará un importante paquete de mejoras a su auto para el Gran Premio de Hungría. Se espera más adelante una mejora del motor por parte del proveedor Honda, pero el trazado de Hungría, relativamente lento y revirado, podría compensar la falta de potencia del Aston Martin.

      Alonso dijo que todavía creía que Newey y Honda podrían ofrecer, con tiempo, una combinación de auto y motor capaz de ganar campeonatos.

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