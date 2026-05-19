Alzan Svitolina y Kostyuk trofeos por Ucrania

ROMA.- Es mucho más que los apretones de manos rechazados, a la vez conmovedores e intencionales, de las jugadoras ucranianas en las canchas de tenis en estos días.

Con Elina Svitolina y Marta Kostyuk marcando el camino, alzar trofeos ha sido habitual.

El título de Svitolina en el Abierto de Italia el fin de semana fue el segundo consecutivo de Ucrania en torneos WTA 1000. Kostyuk se había consagrado en el Abierto de Madrid dos semanas antes.

Svitolina rindió homenaje el sábado durante la ceremonia de entrega del trofeo, tres días después de uno de los ataques más mortíferos contra Kiev en la guerra de cuatro años con Rusia, a "todas las personas en Ucrania que me han estado apoyando, que han estado mirando por las noches estando en los refugios antibombas".

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"Ha sido muy duro para Ucrania en las últimas dos semanas. ... Siento todo el amor. Gracias. ¡Slava Ukraini!", expresó Svitolina tras su victoria sobre Coco Gauff, al invocar la consigna de los ucranianos: "Gloria a Ucrania".

El saldo de muertos por un ataque con misiles ruso el jueves que arrasó un edificio de apartamentos en Kieve fue de 24, incluidos tres adolescentes.

Del mismo modo, en Madrid, Kostyuk terminó su discurso de victoria con "gloria a Dios y gloria a Ucrania".

Svitolina, tercera en la carrera anual

El tercer título de Svitolina en el Abierto de Italia llegó ocho años después de su trofeo anterior en Roma. También se produce tras una pausa por maternidad en 2022 que la obligó a abrirse camino de regreso, remontando desde el número 236 en el ranking.

Ahora está de vuelta dentro de las 10 primeras (número 7) a los 31 años y se encamina al Abierto de Francia, que comienza el domingo, nuevamente como aspirante a un título de Grand Slam.

En la clasificación de la carrera de toda la temporada, Svitolina es número 3.