Amadou Onana se pierde el resto del Mundial por lesión

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RENTON.- El mediocampista belga Amadou Onana, quien se lesionó la rodilla derecha a los 19 minutos de la goleada de 4-1 que su selección le propinó el lunes a Estados Unidos en los octavos de final, se perderá el resto del Mundial.

En un comunicado difundido por la federación belga de futbol, el médico del equipo Brahim Hacene indicó que los exámenes médicos confirmaron que Onana se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla.

"Esta es una noticia devastadora, tanto para él en lo personal como para el equipo", admitió Hacene.

Onana, de 24 años, participó en cuatro partidos del Mundial con Bélgica. Ante los estadounidenses, apareció como titular por segunda vez en el torneo. Onana también jugó dos encuentros en el Mundial de 2022 en Qatar.

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En marzo, marcó un gol en una contundente victoria de 5-2 sobre Estados Unidos en un partido de preparación para el Mundial.

El lunes fue sustituido a los 21 minutos por Hans Vanaken, quien anotó uno de los cuatro goles de Bélgica. Onana milita en el Aston Villa de la Liga Premier inglesa desde 2024 y anteriormente jugó para el Everton.

Onana se quedará con los Diablos Rojos para presenciar su partido de cuartos de final contra España, campeona de 2010, el viernes en Inglewood, California, por un lugar en semifinales ante Francia o Marruecos.