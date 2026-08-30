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América derrota a Puebla en casa

Gana con jóvenes y suplentes para mantenerse en la cima

Por El Universal

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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América derrota a Puebla en casa
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      México.- América confirmó que vive uno de sus mejores momentos. Con una alineación alternativa y varios jóvenes en el once inicial, el equipo de Guillermo Almada derrotó (2-0) a Puebla en el Estadio Banorte para mantenerse en la parte alta del Apertura 2026 y demostrar que cuenta con un plantel capaz de responder incluso en medio de rumores.

      Apenas unos días después de asegurar su boleto a las semifinales de la Leagues Cup, el técnico azulcrema decidió dar descanso a varios de sus titulares.

      Lejos de resentir las ausencias, las Águilas encontraron en sus canteranos la energía suficiente para imponerse a uno de los equipos que había sorprendido en el arranque del torneo.

      Tras un inicio con algo de nerviosismo, los locales comenzaron a controlar la posesión y a generar peligro constante sobre la portería poblana.

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      La insistencia tuvo recompensa al minuto 23, cuando una jugada a balón parado terminó en una serie de rebotes que dejó el esférico en los pies del brasileño Ícaro da Conceição, quien no perdonó y abrió el marcador con un potente disparo de derecha.

      La ventaja dio confianza al América, que dominó gran parte de la primera mitad, aunque no logró reflejar su superioridad con más goles.

      En el complemento, Puebla reaccionó y adelantó líneas. El equipo de Gerardo Espinoza llenó de centros el área azulcrema y generó varias oportunidades, pero careció de contundencia para encontrar el empate.

      Ante la presión visitante, Almada recurrió a algunos de sus hombres de experiencia, movimientos que terminaron por inclinar nuevamente la balanza.

      En una rápida transición ofensiva, Brian Rodríguez apareció para definir con categoría y colocar el 2-0 definitivo, sentenciando un triunfo que reafirma la profundidad y el gran momento que atraviesa el conjunto azulcrema.

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