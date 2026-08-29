Mateo Chávez brilla con gol en victoria del AZ Alkmaar

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las mejores ligas de Europa ya comenzaron y con ellas, los reflectores están puestos sobre los futbolistas mexicanos que militan en el viejo continente, que afortunadamente, cada vez son más.

Mateo Chávez y su gol decisivo en la Eredivisie

Mateo Chávez, jugador del AZ Alkmaar, brilló este sábado con un golazo en la Eredivisie.

En el partido correspondiente a la jornada 4 de la Eredivisie, el AZ Alkmaar ganó, gustó y goleó frente al Go Ahead Eagles y tomó de manera temporal la cima del campeonato neerlandés.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Chávez, con el partido 3-1 a favor, se lució recuperando un balón que tenía fin de contraatacar al Alkmaar y empezó una nueva jugada, que terminó con un cañonazo suyo y finalmente imposible de detener para convertir el 4-1.

Impacto de Mateo Chávez en el AZ Alkmaar y la Eredivisie

Mateo, que viene de conseguir su primer título en Europa tras vencer al PSV Eindhoven en la Supercopa de Países Bajos, se convirtió en una pieza fundamental en el 11 titular del AZ Alkmaar, que esta temporada se perfila para ganar la Eredivisie por primera vez desde la temporada 2008-09.

Chávez poco a poco se convierte en un ídolo de la afición en Países Bajos, y un campeonato lo terminaría por consagrar en esa posición.