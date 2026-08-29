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Liga MX: Horario y dónde ver los partidos del sábado

América, Chivas y otros clubes buscan sumar puntos en la jornada del 29 de agosto

Por El Universal

Agosto 29, 2026 11:23 a.m.
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Liga MX: Horario y dónde ver los partidos del sábado
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      Continúa la actividad del Apertura 2026 este sábado 29 de agosto, con cuatro compromisos que prometen goles, y muchas emociones. Entre ellos, América y Chivas verán actividad.

      Apertura 2026 partidos 29 agosto

      El primer partido del día será entre Atlas y Querétaro en el estadio Jalisco, programado a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México.

      A la misma hora, Pachuca recibirá a las Chivas en el estadio Hidalgo, en medio de una buena racha del Rebaño Sagrado, que parece haber recuperado la memoria.

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      Jornada con América y Puebla

      Para las 19:05 horas, el estadio Banorte abre sus puertas para que Las Águilas de Guillermo Almada reciban a un Puebla que ha sorprendido en el presente torneo.

      Para cerrar la jornada, a las 21:00 horas, Santos Laguna intentará ganar en el estadio Corona, para salir del gran bache en el que se encuentran ante los Tigres.

      ¿Por dónde ver en vivo los partidos de hoy del Apertura 2026?

      Atlas vs Querétaro

      · Hora: 17:00 horas

      · Transmisión: ViX y LayvTime (YouTube)

      Pachuca vs Chivas

      · Hora: 17:00 horas

      · Transmisión: FOX

      América vs Puebla

      · Hora: 19:05 horas

      · Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y LayvTime (Youtube)

      Santos Laguna vs Tigres

      · Hora: 21:10 horas

      · Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

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