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América revela jersey retro por sus 110 años

Por El Universal

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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América revela jersey retro por sus 110 años
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      México.- El América presentó un jersey conmemorativo por sus 110 años de historia, que los cumplirá el próximo lunes 12 de octubre.

      De cara a la celebración, que se adelantará al sábado 10 durante el partido contra el Monterrey en el Estadio Banorte, las Águilas revelaron su nueva camiseta.

      La playera está inspirada en los años 70 y será estrenada en el Coloso de Santa Úrsula, donde hoy por la noche el equipo de Guillermo Almada medirá fuerzas con los Rayados.

      Como parte de la fiesta que tiene preparada la directiva azulcrema, este jersey fue lanzado para darle una alegría a sus aficionados.

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      La playera combina los colores crema y azul y un diseño que recuerda a la época dorado que vivieron los de Coapa hace 50 años.

      En la década de los 70, el América conquistó dos títulos de Liga, uno de Copa, un Campeón de Campeones, un Campeón de Campeones de la Concacaf y una Copa Interamericana.

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