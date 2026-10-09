Javier Chicharito Hernández presume nuevo cabello en redes sociales
Usuarios comentaron y criticaron el tratamiento capilar que Hernández realizó en una clínica de Ciudad de México.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Javier "Chicharito" Hernández sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, el exjugador de Chivas, Manchester United, Real Madrid, entre otros, sorprendió al presumir en sus redes sociales, su nuevo cabello.
Javier Hernández y su acuerdo con Atlético Dallas
Hernández Balcázar, quien firmó recientemente un acuerdo para convertirse en jugador del Atlético Dallas de la USL en Estados Unidos, publicó un video con la transformación que vivió para estrenar su nuevo cabello.
Reacciones y detalles del tratamiento capilar
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En dicha publicación, se le ve hinchado, junto con una cinta en la frente, marcando la delimitación que se hace en los procedimientos de injerto capilar. Esta publicación asombró a todos los usuarios, quienes no paraban de comentar y criticar la decisión del delantero mexicano.
Comentarios como: "Hinchadito", "Abandonaste a los pelones", abundaron en la publicación de "Chicharito".
Si bien el delantero mexicano no dio más detalles de dónde se realizó su tratamiento capilar, en los comentarios se habla de que fue en una clínica de la Ciudad de México, y no en Turquía, en donde generalmente esos procedimientos tienen mucha demanda.
no te pierdas estas noticias
Javier Chicharito Hernández presume nuevo cabello en redes sociales
El Universal
Usuarios comentaron y criticaron el tratamiento capilar que Hernández realizó en una clínica de Ciudad de México.
Keylor Navas deja la final atrás
El Universal
Pumas enfrenta a Cruz Azul en la Jornada 11 con la meta de asegurar su lugar en la Liguilla.
Horario y canales para ver el debut de Javier Aguirre
El Universal
Valencia y Racing luchan por alejarse de la zona baja en la tabla de la liga española.