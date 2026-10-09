Javier Chicharito Hernández presume nuevo cabello en redes sociales

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Javier "Chicharito" Hernández sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, el exjugador de Chivas, Manchester United, Real Madrid, entre otros, sorprendió al presumir en sus redes sociales, su nuevo cabello.

Javier Hernández y su acuerdo con Atlético Dallas

Hernández Balcázar, quien firmó recientemente un acuerdo para convertirse en jugador del Atlético Dallas de la USL en Estados Unidos, publicó un video con la transformación que vivió para estrenar su nuevo cabello.

Reacciones y detalles del tratamiento capilar

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En dicha publicación, se le ve hinchado, junto con una cinta en la frente, marcando la delimitación que se hace en los procedimientos de injerto capilar. Esta publicación asombró a todos los usuarios, quienes no paraban de comentar y criticar la decisión del delantero mexicano.

Comentarios como: "Hinchadito", "Abandonaste a los pelones", abundaron en la publicación de "Chicharito".

Si bien el delantero mexicano no dio más detalles de dónde se realizó su tratamiento capilar, en los comentarios se habla de que fue en una clínica de la Ciudad de México, y no en Turquía, en donde generalmente esos procedimientos tienen mucha demanda.