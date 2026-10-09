logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Javier Chicharito Hernández presume nuevo cabello en redes sociales

Usuarios comentaron y criticaron el tratamiento capilar que Hernández realizó en una clínica de Ciudad de México.

Por El Universal

Octubre 09, 2026 04:13 p.m.
A
Javier Chicharito Hernández presume nuevo cabello en redes sociales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Javier "Chicharito" Hernández sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, el exjugador de Chivas, Manchester United, Real Madrid, entre otros, sorprendió al presumir en sus redes sociales, su nuevo cabello.

      Javier Hernández y su acuerdo con Atlético Dallas

      Hernández Balcázar, quien firmó recientemente un acuerdo para convertirse en jugador del Atlético Dallas de la USL en Estados Unidos, publicó un video con la transformación que vivió para estrenar su nuevo cabello.

      Reacciones y detalles del tratamiento capilar

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En dicha publicación, se le ve hinchado, junto con una cinta en la frente, marcando la delimitación que se hace en los procedimientos de injerto capilar. Esta publicación asombró a todos los usuarios, quienes no paraban de comentar y criticar la decisión del delantero mexicano.

      Comentarios como: "Hinchadito", "Abandonaste a los pelones", abundaron en la publicación de "Chicharito".

      Si bien el delantero mexicano no dio más detalles de dónde se realizó su tratamiento capilar, en los comentarios se habla de que fue en una clínica de la Ciudad de México, y no en Turquía, en donde generalmente esos procedimientos tienen mucha demanda.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Javier Chicharito Hernández presume nuevo cabello en redes sociales
      Javier Chicharito Hernández presume nuevo cabello en redes sociales

      Javier Chicharito Hernández presume nuevo cabello en redes sociales

      SLP

      El Universal

      Usuarios comentaron y criticaron el tratamiento capilar que Hernández realizó en una clínica de Ciudad de México.

      Keylor Navas deja la final atrás
      Keylor Navas deja la final atrás

      Keylor Navas deja la final atrás

      SLP

      El Universal

      Pumas enfrenta a Cruz Azul en la Jornada 11 con la meta de asegurar su lugar en la Liguilla.

      Horario y canales para ver el debut de Javier Aguirre
      Horario y canales para ver el debut de Javier Aguirre

      Horario y canales para ver el debut de Javier Aguirre

      SLP

      El Universal

      Valencia y Racing luchan por alejarse de la zona baja en la tabla de la liga española.

      América presenta jersey conmemorativo por sus 110 años
      América presenta jersey conmemorativo por sus 110 años

      América presenta jersey conmemorativo por sus 110 años

      SLP

      El Universal

      La celebración se adelantará al 10 de octubre en el Estadio Banorte