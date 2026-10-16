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Argentina confirma amistosos en noviembre tras retiro de Messi

Uruguay y Costa Rica serán los rivales de Argentina en la ventana internacional de noviembre.

Por AP

Octubre 16, 2026 03:26 p.m.
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Argentina confirma amistosos en noviembre tras retiro de Messi
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      BUENOS AIRES (AP) — Con el retiro del astro Lionel Messi ya consumado, Argentina confirmó el viernes que se enfrentará a Uruguay y Costa Rica en la próxima ventana de amistosos de noviembre.

      Argentina confirma amistosos sin Messi para noviembre

      La vigente subcampeona mundial se medirá ante la Celeste en Buenos Aires el viernes 13 de noviembre, mientras que cuatro días después recibirá a los Ticos en Córdoba, anunció la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado.

      Los estadios que albergarán ambos encuentros se confirmarán más adelante.

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      Se trata de los primeros amistosos tras el retiro formal del histórico capitán de la Albiceleste el 6 de octubre tras 21 años de carrera internacional, 126 goles y cuatro títulos, entre ellos la Copa Mundial de 2022.

      Futuro de Lionel Scaloni y contexto de los amistosos

      Al mismo tiempo, ambos compromisos podrían marcar la despedida del entrenador Lionel Scaloni si no llegan a buen puerto las negociaciones para renovar su contrato que finaliza en diciembre.

      La Celeste, dirigida por el exfutbolista Diego Forlán y en el puesto 20 del ranking FIFA, se trata del primer amistoso ante un rival de peso que enfrenta Argentina tras un ciclo de pruebas contra seleccionados de menor jerarquía, como fueron los casos de Bolivia, Burkina Faso y Benín en octubre.

      Costa Rica, que no disputó el último Mundial, se ubica en el puesto 54.

       

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